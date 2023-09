Die KI-App von Character.ai verzeichnet ein wachsendes Benutzerengagement

By

Character.ai, der KI-App-Entwickler, der es Benutzern ermöglicht, ihre eigenen KI-Charaktere zu erstellen, verzeichnet einen Anstieg des Benutzerengagements in seinen mobilen Apps. Eine aktuelle Analyse des Marktforschungsunternehmens Similarweb ergab, dass die iOS- und Android-Apps für Character.ai mittlerweile 4.2 Millionen monatlich aktive Nutzer in den USA haben, verglichen mit den mobilen Apps von ChatGPT, die in den USA fast 6 Millionen monatlich aktive Nutzer haben

Character.ai hat seit seiner Einführung im Mai 2023 ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet und in der ersten Woche die Marke von 1.7 Millionen Installationen überschritten. Die Bindung von Benutzern ist für die meisten mobilen Apps eine Herausforderung, da die durchschnittliche 30-Tage-Retentionsrate bei 3–4 % liegt und die Deinstallationsrate nach 40 Tagen bei über 30 % liegt. Character.ai ist es in den Monaten seit seinem Debüt gelungen, Erstanwender zu binden und seine Nutzung zu steigern.

Allerdings hat ChatGPT im Web immer noch einen Vorsprung vor Character.ai, vor allem weil viele Benutzer es vorziehen, ihre KI-Chatbots auf Mobilgeräten zu erstellen und mit ihnen zu interagieren, statt über eine Website. Weltweit zeigen Android-Daten, dass ChatGPT im Vergleich zu Character.ai eine deutlich höhere Anzahl monatlich aktiver Nutzer auf Mobilgeräten hat.

Ein Bereich, in dem sich Character.ai auszeichnet, ist die jüngere Nutzergruppe. Etwa 60 % des Webpublikums besteht aus 18- bis 24-Jährigen, was über den Sommer hinweg konstant geblieben ist, während der Website-Verkehr zu ChatGPT zurückgegangen ist. Auch andere KI-Anbieter verzeichnen eine geringere Akzeptanz bei jüngeren Altersgruppen.

Die Daten von Similarweb zeigen, dass ChatGPT drei Monate in Folge einen Rückgang der weltweiten Website-Besuche verzeichnet hat. Allerdings hat die Wiederaufnahme des Schuljahres vor kurzem zu einem Anstieg der Besuche auf der ChatGPT-Website geführt, was eine Trendwende signalisiert. Character.ai hingegen verzeichnete im Sommer einen Rückgang des Website-Verkehrs, konnte dies jedoch durch die Einführung seiner mobilen Apps ausgleichen.

Character.ai hat das Potenzial, seine Nutzerbasis weiter zu erweitern, unterstützt durch seine beträchtliche Serie-A-Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar und eine Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar. Die Gründer des Startups, Noam Shazeer und Daniel De Freitas, verfügen über umfangreiche Erfahrung im Bereich KI und haben eine leistungsstarke Plattform aufgebaut, die ihr Produkt kontinuierlich verbessert.

Der Erfolg von Character.ai und das wachsende Nutzerengagement sind zwar ermutigend, es bleibt jedoch abzuwarten, ob es seine Beliebtheit bei jungen Nutzern aufrechterhalten wird oder als weiterer KI-Trend verschwindet.

Quellen: Similarweb