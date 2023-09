By

AGC, ein weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und High-Tech-Materialien, hat bekannt gegeben, dass sein Digital CurtainTM-Lichtsteuerungsglas für das Century-Modell von Toyota übernommen wurde, das 2023 auf den Markt kommen soll Glas wurde in Autotürabschnitten verwendet. Die Einführung von Digital CurtainTM in den Rücksitzen des Century-Modells ermöglicht eine sofortige Steuerung der Lichtdurchlässigkeit und Sichtbarkeit und verbessert so die Geräumigkeit und den Komfort des Kabineninnenraums.

Digital CurtainTM ist eine Art Lichtregulierungsglas, das die Hitze und Blendung des Sonnenlichts reduziert und gleichzeitig im gedimmten Zustand Privatsphäre und im klaren Zustand ein Gefühl der Offenheit bietet. Im Gegensatz zu früheren Lichtsteuerungsgläsern, die als feste Fenster verwendet wurden, bietet Digital CurtainTM sowohl chemische als auch mechanische Beständigkeit, wodurch es für die langfristige Einwirkung unterschiedlicher Wetterbedingungen geeignet ist. Darüber hinaus unterstreicht das Design des Fensterglases mit seinem dünnen und eleganten schwarzen Keramikdesign das Prestige des Century-Modells.

Die Implementierung von Digital CurtainTM macht Rollos überflüssig und schafft einen größeren, fortschrittlicheren und komfortableren Sitzplatz im Fond, während gleichzeitig mehr Privatsphäre gewährleistet wird. Da die Automobilindustrie anspruchsvollere und vielfältigere Glaslösungen verlangt, möchte die AGC-Gruppe durch die Bereitstellung optimaler Materialien und Lösungen zur Verwirklichung einer neuen Mobilitätsgesellschaft beitragen.

Das Lichtsteuerungsglas Digital CurtainTM besteht aus Verbundglas mit einer speziellen Folie zwischen zwei Glasscheiben. Diese Folie enthält ein spezielles Material, das UV-Strahlen sowohl im gedimmten als auch im durchlässigen Modus um etwa 99 % reduziert. Die Verteilung und Ausrichtung des Spezialmaterials innerhalb der Folie kann durch Spannung gesteuert werden, was ein sofortiges Umschalten zwischen dem gedimmten und durchlässigen Modus ermöglicht.

Im gedimmten Modus ist das spezielle Material zufällig angeordnet, streut das Licht und macht das Glas undurchsichtig, um Blendung und Hitze zu reduzieren und Privatsphäre zu gewährleisten. Im durchlässigen Modus richtet sich das spezielle Material beim Anlegen einer Spannung an die Folie in die gleiche Richtung aus, sodass Licht durch das Glas dringen kann und es transparent wird.

Insgesamt stellt die Einführung des Digital CurtainTM-Lichtsteuerungsglases von AGC im Century-Modell von Toyota einen Durchbruch in der Automobilglastechnologie dar und bietet den Passagieren ein komfortableres und vielseitigeres Innenraumerlebnis in Bezug auf Lichtsteuerung, Sicht und Privatsphäre.

