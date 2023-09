Afrikanische Literatur im digitalen Zeitalter erkundet neue Zielgruppen und Themen

Die erste buchlange Studie über digitale Literatur in Afrika, „African Literature in the Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing from Kenya and Nigeria“, erregt große akademische Aufmerksamkeit. Das von Shola Adenekan, einer ehemaligen Journalistin und außerordentlichen Professorin für Afrikastudien, verfasste Buch untersucht die Rolle des Internets und der neuen Medien bei der Schaffung neuer Zielgruppen für afrikanische Literatur.

Adenekans Inspiration zum Schreiben des Buches kam von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Internet und den Verbindungen, die er über E-Mail-Listenserver und Social-Media-Plattformen zu Schriftstellern und Denkern knüpfte. Er bemerkte einen zunehmenden Trend, afrikanische Literatur online zu veröffentlichen, auf Plattformen wie Blogs, Websites und später auch auf Social-Media-Plattformen wie MySpace, Facebook und Tumblr.

Die digitale Landschaft bot diesen aufstrebenden Stimmen einen organischeren Raum, da ihr Hauptpublikum eher die afrikanische digitale Öffentlichkeit als traditionelle Verlage war. Viele der Schriftsteller und Denker waren Frauen und queere Afrikaner, deren Werke von traditionellen Verlagen als nicht würdig erachtet wurden. Plattformen wie Sokari Ekines Blog sowie kulturelle und literarische Netzwerke boten queeren Schriftstellern aus Kenia, Somalia und Südafrika Raum, um sich zu vernetzen und ihre Arbeit zu teilen.

Das Internet hat die kenianische und nigerianische Literatur erheblich beeinflusst. Beispielsweise wurden die frühen Werke der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie erstmals online veröffentlicht, während das Sachbuch des kenianischen Schriftstellers Billy Kahora aus einem Artikel entstand, der in einem inzwischen nicht mehr existierenden Blog veröffentlicht wurde. Auch afrikanische digitale Zeitschriften wie African Writers, African Writing und Kwani spielten heute eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Plattformen für viele etablierte afrikanische Schriftsteller.

Queerer Aktivismus hat im digitalen Raum ein Zuhause gefunden. Viele queere Schriftsteller wanderten angesichts der Homophobie nach Europa und Amerika aus, kämpften aber weiterhin gegen Diskriminierung. Die Online-Plattform ermöglichte es ihnen, ihre Erfahrungen zu artikulieren und den Reichtum des queeren afrikanischen Lebens zu präsentieren. Die Werke queerer Autoren wie Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah und Romeo Oriogun bilden einen Ausgangspunkt für das Verständnis und die Theoriebildung des digitalen Afrikas und beleuchten die Schnittstelle zwischen Queerness, Politik und Bürgerrechten.

Auch in der digitalen Literaturlandschaft spielt Klasse eine Rolle. Während Millionen Afrikaner mit unterschiedlichem Hintergrund das Internet nutzen, stammen viele der Pioniere der digitalen Literaturgemeinschaften aus einer soliden Mittelschicht. Diese Autoren haben oft das Privileg, Kulturbotschafter des Kontinents zu sein und können in ihren Werken Tabuthemen wie Sexualität diskutieren.

Adenekan hofft, dass sein Buch andere dazu inspirieren wird, sich in ihren Texten mit dem digitalen und queeren Leben Afrikas auseinanderzusetzen. Er betont, wie wichtig es ist, das Alltagsleben Afrikas zu studieren und dabei über den Fokus auf das Spektakuläre und die Auseinandersetzung mit alltäglichen Ritualen hinauszugehen.

Abschließend beleuchtet „Afrikanische Literatur im digitalen Zeitalter“ die dynamische und transformative Kraft des Internets bei der Gestaltung afrikanischer Literatur und beleuchtet die Erzählungen queerer Afrikaner und die Stimmen, die traditionelle Verlagsnormen in Frage stellen.

Quellen: Afrikanische Literatur im digitalen Zeitalter: Klassen- und Sexualpolitik in neuen Schriften aus Kenia und Nigeria von Shola Adenekan.