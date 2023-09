Access Bio erwirbt eine Kapitalbeteiligung an CuraPatients, um in den US-amerikanischen digitalen Gesundheitssektor zu expandieren

Access Bio, ein in den USA ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Diagnosekits der nächsten Generation konzentriert, hat sich eine neue Kapitalbeteiligung an CuraPatients gesichert, einem in Kalifornien ansässigen Unternehmen für digitale Bevölkerungsgesundheit. Ziel der Übernahme ist es, den Einstieg von Access Bio in den digitalen Gesundheitssektor in den USA zu beschleunigen.

CuraPatients ist bekannt für seine auf künstlicher Intelligenz basierende Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung, die nach dem Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) zertifiziert ist. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass CuraPatients einen standardisierten Ansatz zur Sicherheitsbewertung, Zertifizierung und kontinuierlichen Überwachung von Cloud-Produkten und -Diensten einhält. Es ermöglicht dem Unternehmen den Zugriff auf Patienteninformationen von jeder Behörde innerhalb der US-Bundesregierung und verschafft so einen Wettbewerbsvorteil im Bereich der digitalen Gesundheitsdienste des öffentlichen Sektors in den USA.

Zusätzlich zu seiner KI-basierten Software bietet CuraPatients auch Terminverwaltungsdienste für Impfungen und chronische Krankheiten für große Apothekenketten in den USA an. Dadurch kann der Privatsektor das Geschäftsnetzwerk von CuraPatients nutzen.

Access Bio zielt mit seinem breiten Spektrum an Diagnoseprodukten darauf ab, Synergien durch die Zusammenarbeit mit CuraPatients zu maximieren. Das Unternehmen plant, die Reservierungsanwendung von CuraPatients als neuen Vertriebskanal für den Verkauf und die Bereitstellung seiner Diagnosekits zu nutzen. Darüber hinaus beabsichtigt Access Bio, mit CuraPatients zusammenzuarbeiten, um künftig eine integrierte Lösungsplattform für Prävention, Diagnose, Verschreibung und Behandlung zu entwickeln.

„Die fortschrittliche Sicherheitstechnologie, die digitale Gesundheitsdienstleistungsplattform und das Geschäftsnetzwerk von CuraPatients in den USA werden als solide Grundlage für unsere Expansion in das digitale Gesundheitsgeschäft dienen“, sagte ein Beamter von Access Bio. „Durch strategische Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen werden wir unsere Präsenz im digitalen Gesundheitssektor weiter forcieren.“

