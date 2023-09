– Accenture übernimmt Nautilus Consulting, um digitale Lösungen für das Gesundheitswesen zu verbessern

By

Accenture, ein globales Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, hat die Übernahme von Nautilus Consulting bekannt gegeben, einem führenden digitalen Gesundheitsberatungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich. Nautilus Consulting ist bekannt für seine Expertise bei Lösungen für elektronische Patientenakten (EPR). Die finanziellen Details des Deals wurden nicht bekannt gegeben. Diese Übernahme markiert für Accenture einen wichtigen Schritt beim Ausbau seiner Kapazitäten im Gesundheitssektor.

Nautilus Consulting mit Hauptsitz in London ist auf strategische und operative Beratungsleistungen spezialisiert, die speziell auf die digitale Gesundheitsbranche zugeschnitten sind. Das Team des Unternehmens, bestehend aus Experten des National Health Service (NHS) und des Privatsektors, widmet sich der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Verbesserung der Gesundheitsergebnisse. Durch die Integration von Nautilus Consulting in sein Gesundheitsstrategie- und Beratungsteam möchte Accenture seine Fähigkeiten zur digitalen Transformation, Implementierung und Optimierung in Großbritannien und weltweit stärken.

Einer der Hauptvorteile dieser Übernahme ist der strategische Vorteil, den sie Accenture in seiner Beziehung zu Oracle Health verschafft. Die umfassende Erfahrung von Nautilus Consulting bei der Beschaffung und Implementierung der Millennium-Plattform von Oracle Health wird die Fähigkeit von Accenture verbessern, umfassende Lösungen für die digitale Transformation in großem Maßstab anzubieten. Diese Integration wird die Lücke zwischen klinischen Benutzern und IT-Lösungsanbietern schließen und zu einer verbesserten Patientenerfahrung, Gesundheitsergebnissen und betrieblicher Effizienz führen.

Ashish Goel, Senior Managing Director der Gesundheitsbranche von Accenture in EMEA, zeigte sich begeistert über die Übernahme und erklärte, dass Nautilus über die richtigen Talente, digitalen Fähigkeiten und strategischen Erkenntnisse verfüge, um positive Veränderungen im Gesundheitswesen voranzutreiben. Goel ist davon überzeugt, dass die Kombination der Expertise beider Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und Accenture letztendlich zu einem führenden Partner bei der Transformation des Gesundheitswesens machen wird.

Simon Evans, Geschäftsführer von Nautilus Consulting, schloss sich Goels Ansichten an und betonte das Engagement von Nautilus, den Wert digitaler Investitionen im Gesundheitswesen zu maximieren. Evans ist davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Accenture es ihnen ermöglichen wird, einen noch größeren Einfluss auf das Gesundheitsökosystem zu erzielen, insbesondere in einer Zeit steigender Kosten und Ressourcenprobleme.

Diese Akquisition zeigt das Engagement von Accenture für die Verbesserung seiner digitalen Gesundheitslösungen und sein Engagement für die Verbesserung des Zugangs, der Erfahrung und der Ergebnisse von Gesundheitsdiensten. Durch die Nutzung der Expertise von Nautilus Consulting möchte Accenture ein vertrauenswürdiger Partner und Marktführer bei der Transformation des Gesundheitswesens werden.

