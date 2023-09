Die Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria ruft zu digitaler Autonomie auf

Die Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) hat die Zentralbank von Nigeria (CBN) aufgefordert, Bureaux De Change (BDCs) digitale Autonomie zu gewähren, um eine Wechselkurskonvergenz zu erreichen. ABCON-Präsident Dr. Aminu Gwadabe veröffentlichte einen Bericht, in dem er die Apex-Bank aufforderte, den BDCs eine uneingeschränkte Genehmigung für den vollständigen Übergang zum digitalen Betrieb zu erteilen.

Es wird erwartet, dass die Gewährung digitaler Autonomie an BDCs zu einer Konvergenz der Wechselkurse führt, die Marktvolatilität minimiert und das Wirtschaftswachstum ankurbelt. ABCON kann in der Vergangenheit auf eine Erfolgsbilanz beim Erreichen einer Tarifkonvergenz zurückblicken, unter anderem in den Jahren 2006, 2009 und von 2018 bis 2020, also vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie.

Laut Dr. Gwadabe würde die Gewährung digitaler Autonomie der Betreiber die Entdeckung echter Marktkurse erleichtern, die Umsetzung der harmonisierten Wechselkurspolitik der Bundesregierung ermöglichen und eine wirksame Überwachung von BDC-Transaktionen zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen unterstützen.

ABCON setzt sich proaktiv für die Technologie ein und hat seit 2016 erhebliche Investitionen in die IT-Forschung, -Entwicklung und -Implementierung verschiedener digitaler Lösungen getätigt. BDC-Betreiber verfügen nun über Transaktionsüberwachungssysteme, die mit IT-Büroeinrichtungen und Internetverbindungen ausgestattet sind. Sie zeichnen ihre Transaktionen im Amazon Web Service (AWS) online in Echtzeit auf und extrahieren tägliche Berichte zur Rückgabe. Darüber hinaus haben sich die Betreiber in die Verifizierungsplattformen Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) und Bank Verification Number (BVN) integriert.

Diese digitalen Reformen steigern nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern tragen auch zur allgemeinen Entwicklung und Modernisierung des BDC-Sektors bei. Die Forderung von ABCON nach digitaler Autonomie steht im Einklang mit den geplanten Reformen des CBN für BDCs und betont die Notwendigkeit der Einhaltung technologischer Fortschritte.

