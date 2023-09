Die Atlanta Journal-Constitution heißt Imani Dennis und Abbey Edmonson im Digital Team willkommen

Das Atlanta Journal-Constitution (AJC) freut sich, die Aufnahme von Imani Dennis und Abbey Edmonson in sein digitales Team bekannt zu geben. Als Spezialisten für Social-Media-Inhalte werden Dennis und Edmonson für die Programmierung der sozialen Plattformen der Nachrichtenredaktion verantwortlich sein, darunter Facebook, Twitter und Instagram. Sie werden zusammenarbeiten, um den erstklassigen Journalismus des AJC zu präsentieren und ansprechende digitale Inhalte zu erstellen.

Imani Dennis hat als Freiberufler einen wertvollen Beitrag zum AJC geleistet und wird sich nun hauptberuflich dem Team anschließen. Bevor sie zur Zeitung kam, arbeitete sie im Herbst 2020 als digitale Praktikantin und sammelte Erfahrungen im Social-Media-Management, der Bearbeitung von Website-Homepages und der Erstellung von Newslettern. Dennis spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Berichterstattung über die historische Präsidentschaftswahl 2020. Ihr Engagement und ihre beeindruckende Arbeit wurden mit Auszeichnungen wie dem 2. Platz für den besten Unterhaltungsfilm bei den GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards gewürdigt.

Abbey Edmonson, mit einem Master of Fine Arts in Schreiben vom Savannah College of Art and Design, bringt ihre kreativen Talente in das Social-Media-Team des AJC ein. Zuvor arbeitete sie als Redaktionsassistentin für Invitation Magazines und fungierte als Kreativdirektorin für den Atlanta Legacy Trail. Edmonsons Interessen gehen über das Schreiben hinaus; Ihre Freizeit verbringt sie auch mit der Illustration von Cartoons und Porträts.

Das Atlanta Journal-Constitution ist eine bekannte Nachrichtenorganisation im Südosten, die sich auf lokale Themen konzentriert und staatliche und lokale Regierungen, Wirtschaft, Unterhaltung und Sport abdeckt. Sein engagiertes Journalistenteam ist bestrebt, die Wahrheit aufzudecken, das Recht der Öffentlichkeit auf Information zu schützen und Gemeindeführer für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Mit einer reichen Geschichte, die bis zur Gründung der Atlanta Constitution im Jahr 1868 und des Atlanta Journal im Jahr 1883 zurückreicht, hat sich das AJC als vertrauenswürdige Quelle für glaubwürdigen, fundierten Journalismus etabliert.

