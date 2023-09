Erleben Sie Nostalgie mit Vintage-Osterei-Tassen

Wenn Sie in Irland aufgewachsen sind und Ostern gefeiert haben, kennen Sie wahrscheinlich die Tassen, die früher zu Ihren Schokoladeneiern gehörten. Diese Tassen, oft begleitet von Nestlé- oder Cadbury-Eiern, waren den einfachen weißen Tassen, die heute aus Bequemlichkeitsgründen unsere Schränke füllen, weit überlegen. Viele von uns haben diese nostalgischen Tassen jahrelang aufbewahrt.

Mick, ein Sammler origineller Ostereierbecher aus den 90er-Jahren, teilt diese Meinung. Im Laufe der Jahre hat er eine riesige Sammlung zusammengetragen, darunter Tassen mit Smarties, Jaffa-Kuchen und Mars-Riegeln. Jetzt ist Mick endlich bereit, sich von seiner Sammlung zu trennen und sie am 23. September in einem Pop Cup Shop bei Nick's Coffee in Ranelagh zu verkaufen.

Mick und seine Partnerin Betzy sind erfahrene Vintage-Verkäufer, die oft auf monatlichen Flohmärkten in den Liberties anzutreffen sind. Dieses Mal bieten sie rund 50 Tassen zum Verkauf an, zusammen mit einer Auswahl sorgfältig ausgewählter Kleidungsstücke aus ihrer Kollektion. Die Tassen sind unbenutzt und in makellosem Zustand. Der Preis liegt zwischen 15 und 30 Euro pro Stück. Egal, ob Sie ein Sammler sind oder sich einfach nur einen Hauch Nostalgie in Ihren Schränken wünschen, diese Tassen sind ein idealer Fund.

Als er nach seinen Gefühlen zum Verkauf der Sammlung gefragt wurde, äußerte Mick seine Begeisterung und den Wunsch, ein neues Zuhause für seine geliebten Tassen zu finden. Er glaubt, dass jeder eine Lieblingsschokolade hat. Warum also nicht auch eine passende Tasse? Darüber hinaus kam Mick nicht umhin, auf den Qualitätsverlust bei Ostereibechern in den letzten Jahren hinzuweisen. Er erinnerte sich an die Größe und Form der Tassen aus den 90er- und frühen 2000er-Jahren und stellte fest, dass das aktuelle Angebot unterdurchschnittlich sei.

Tatsächlich sind die Tassen aus den 2010er-Jahren besonders enttäuschend. Oftmals fehlt ihnen ausreichend Platz für eine volle Tasse Tee, und Designmängel wie der umgekippte Rand beeinträchtigen nicht nur ihre Ästhetik, sondern stellen auch ein potenzielles Gesundheitsrisiko beim Halten heißer Getränke dar. Im Vergleich dazu ist Micks Kollektion ein Beweis für die überlegene Handwerkskunst der Vergangenheit.

Wenn Sie daran interessiert sind, einen dieser Vintage-Ostereierbecher zu kaufen, denken Sie daran, dass er von Hand gewaschen werden sollte, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten. Der Pop Cup Shop am 23. September ist der richtige Ort, wenn Sie Ihrer Sammlung einen Hauch Nostalgie verleihen möchten. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, ein Stück Ostereierbecher-Geschichte zu besitzen.

Quellen:

- Keiner