Ein physikbasierter Ising-Löser, der auf Standard-CMOS-Technologie basiert

Forscher der University of Minnesota haben einen physikbasierten Ising-Löser entwickelt, der auf der standardmäßigen CMOS-Technologie (Complementary Metal Oxide Semiconductor) basiert. Der Ising-Löser wurde entwickelt, um kombinatorische Optimierungsprobleme zu lösen, indem er effizient die optimale Kombination von Variablen unter Randbedingungen identifiziert.

Der Schlüssel zur Lösung dieser komplexen Probleme ist ein Hardwaresystem mit einer All-to-All-Knotenkonnektivität, die es ermöglicht, Diagramme, die die Dimensionen eines Problems darstellen, direkt auf die Computerhardware abzubilden. Der Aufbau einer all-to-all-vernetzten Hardware stellt jedoch eine Herausforderung dar, da die Anzahl der Verbindungen pro Knoten exponentiell mit der Anzahl der gekoppelten Knoten zunimmt, was zu einer erhöhten elektrischen Belastung und einem höheren Hardware-Overhead führt.

Der von den Forschern entwickelte Ising-Löser besteht aus gekoppelten Ringoszillatoren und einer All-to-All-Knoten-verbundenen Architektur. Die Oszillatoren sind in einer Kreuzschienenanordnung eng gekoppelt und ermöglichen die Ausbreitung eines oszillierenden Signals sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Durch die Platzierung einer Kopplerschaltung an jeder Kreuzung konnten die Forscher eine Schaltungsanordnung aufbauen, in der jedes Knotensignal mit allen anderen Knotensignalen kommunizieren kann.

Die Forscher testeten ihren Ising-Löser, indem sie verschiedene statistische Operationen durchführten und Diagramme unterschiedlicher Größe und Dichte auf ihrem Chip abbildeten. Sie fanden heraus, dass ihr Ansatz die direkte Abbildung von Problemgraphen mit bis zu 48 Knoten ermöglichte, was eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Entwürfen darstellt.

In Zukunft könnte der von den Forschern entwickelte Chip die Entwicklung weiterer Ising-Löser und -Geräte unterstützen, die kombinatorische Optimierungsprobleme effizient lösen können. Es sind jedoch noch Herausforderungen zu bewältigen, wie z. B. das Zerlegen und Neuzusammensetzen von Teilproblemen ohne Einbußen bei der Lösungsgenauigkeit, der Vergleich der Lösungsqualität ihrer Hardware mit vorhandenen Optimierungsalgorithmen und das Finden systematischerer Wege zur Formulierung von Problemkopplungsgewichten.

Insgesamt ist die Entwicklung dieses Ising-Lösers auf Basis der Standard-CMOS-Technologie ein vielversprechender Schritt zur Verbesserung der Fähigkeiten von Quantencomputern und zur Erleichterung ihres realen Einsatzes zur Lösung komplexer Optimierungsprobleme.

Quelle: Hao Lo et al., Ein Ising-Löser-Chip basierend auf gekoppelten Ringoszillatoren mit einer All-to-All-Connected-Array-Architektur mit 48 Knoten, Nature Electronics (2023). DOI: 10.1038/s41928-023-01021-y