Eine Anleitung zum Navigieren auf der Karte und Benutzeroberfläche von Starfield

By

Starfield, die neueste Veröffentlichung von Bethesda, bietet Spielern ein riesiges und komplexes Universum zum Erkunden. Mit einem mehrstufigen Kartensystem und unkonventionellen Menünavigationsoptionen kann es leicht passieren, dass man sich in der Benutzeroberfläche überfordert und verloren fühlt. Dieser Leitfaden soll den Spielern helfen, die Funktionsweise des Kartensystems von Starfield zu verstehen, und Tipps für eine effiziente Navigation geben.

Um Schnellreisen in bestimmte Gebiete freizuschalten, müssen Spieler zunächst eine Stadt oder einen Ort auf einem Planeten besuchen. Anschließend können sie den Scanner durch Drücken von LB (Controller) oder F (Tastatur) öffnen und das Fadenkreuz auf einen zuvor besuchten Bereich richten. Durch Drücken von A (Gamepad) oder E (Tastatur) wird eine Schnellreiseoption angezeigt. Mit dieser Methode können Spieler zu bestimmten Orten reisen, ohne auf ein Menü zuzugreifen.

Starfield verfügt über vier Kartenebenen. Die Oberflächenkarte bietet einen grundlegenden Überblick über Sehenswürdigkeiten, es mangelt jedoch an Details. Durch Öffnen des Scanners mit LB/F und anschließendem Drücken von RB/G können Spieler auf die Oberflächenkarte zugreifen und schnell zu zuvor besuchten Orten reisen. Die Planetenkarte zeigt detailliertere Informationen an und kann durch Gedrückthalten der Menütaste oder der Tabulatortaste aufgerufen werden. In dieser Ansicht können Spieler bestimmte Orte auswählen oder sich dafür entscheiden, zu landen und ein beliebiges Gebiet auf einem Planeten zu erkunden.

Die Systemkarte zeigt alle Planeten, Monde und Raumstationen innerhalb eines Sternensystems. Spieler können einen Kurs festlegen oder sofort zu einem zuvor besuchten Gebiet reisen. Die Galaxienkarte zeigt alle verfügbaren Sternensysteme in Starfield und ermöglicht es den Spielern, Kurse zu neuen Systemen zu bestimmen. Wenn ein Sternensystem außer Reichweite ist, müssen die Spieler ihr Schiff aufrüsten oder zu einem näheren System navigieren.

Wenn Spieler zu einer Raumstation reisen, müssen sie manuell darauf zufliegen und andocken, indem sie A (oder E in der Nähe) drücken. Nach dem Andocken können Spieler X (oder R) drücken, um die Station zu betreten oder zu ihrem Schiff zurückzukehren. Darüber hinaus können Sie schnell zu Missionszielen reisen, indem Sie auf das Questprotokoll zugreifen und eine bestimmte Mission auswählen. Spieler können Y (Gamepad) oder B (Tastatur) drücken, damit die Karte automatisch ihr nächstes Ziel in der Galaxie lokalisiert.

Für ein noch intensiveres Erlebnis können Spieler die Navigation wählen, ohne sich stark auf Karten und Menüs verlassen zu müssen. Vom Cockpit ihres Schiffs aus können Spieler nach Symbolen suchen, die bestimmte Ziele darstellen, und A drücken, um dorthin zu reisen. Mit dieser Methode können Spieler übermäßiges Menütauchen vermeiden und jeden gewünschten Ort erreichen.

Je mehr Zeit die Spieler damit verbringen, das Sternenuniversum von Starfield zu erkunden, desto vertrauter werden sie mit der Benutzeroberfläche und entwickeln ihr Muskelgedächtnis für eine effiziente Navigation. Mit Hilfe dieses Leitfadens können Spieler mühelos durch die Weiten des Weltraums navigieren und das immersive Erlebnis genießen, das Starfield zu bieten hat.

Quellen:

– Die Woche in Spielen: Was jenseits von Starfield herauskommt

- Helfen! Ich bin in Starfields Menüs gefangen und komme nicht raus

– Starfields lokale Planetenkarte ist schrecklich