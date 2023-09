Neues LED-Design steigert den Realismus bei immersiven Displays

By

Forscher der Meijo-Universität und der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) haben kostengünstige und ultrakleine Leuchtdioden (LEDs) entwickelt, die immersive Displays verbessern könnten. Diese LEDs ermöglichen Vollfarbbilder mit hoher Auflösung, was für Virtual- und Augmented-Reality-Erlebnisse von entscheidender Bedeutung ist. Die Forscher stapelten blaue, grüne und rote Mikro-LED-Arrays auf demselben Substrat und erreichten eine Pixeldichte von 330 Pixel pro Zoll.

Die in den LEDs verwendeten Gallium-Indium-Nitrid-Halbleiter erfüllen die Anforderungen an Auflösung, Detailgenauigkeit und Farbbreite, die für realistische visuelle Erlebnisse erforderlich sind. Um eine optimale Leistung zu erzielen, ist es wichtig, die LEDs als einzelne Einheit auf demselben Substrat und nicht als separate Elemente zu konstruieren.

Die Emissionswellenlängen der LEDs betrugen 486, 514 und 604 Nanometer, wobei das Emissionsspektrum schmal genug war, um rotes, blaues und grünes Licht zu emittieren und zwischen ihnen zu unterscheiden. Obwohl es einige von außen emittierte Wellenlängen gab und die roten und blauen Emissionen aufgrund von Schäden während der Geräteherstellung geringer waren als die grüne Emission, glauben die Forscher, dass diese Mängel durch die Optimierung der Kristallwachstumsbedingungen behoben werden können.

Die Entwicklung verbesserter LEDs ist entscheidend, um bei immersiven Displays ein neues Maß an Realismus zu erreichen. Durch die Integration dieser LEDs in moderne Metaverse-Anwendungen können Benutzer immersivere und lebendigere Erfahrungen in Spielen, Kosmetik und anderen Bereichen machen. Die Forscher arbeiten nun daran, die Geräte auf günstigen Saphirsubstraten für den praktischen Einsatz vorzubereiten.

Dieses neue LED-Design stellt einen wichtigen Schritt hin zur Schaffung ultrahoher Helligkeit und Auflösung in immersiven Displays dar und eröffnet Möglichkeiten für realistischere und ansprechendere visuelle Erlebnisse.

Quelle: Meijo University, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)