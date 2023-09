Der neue Chromecast mit Google TV wird voraussichtlich bald eingeführt

Google bereitet sich möglicherweise auf die Veröffentlichung eines neuen Chromecast mit Google TV vor. Berichten von 9to5Google zufolge soll in naher Zukunft ein High-End-Modell mit verbesserten Geschwindigkeiten auf den Markt kommen. Anfang des Jahres wurde ein neuer Chromecast in der Google Home-App entdeckt, was darauf hindeutet, dass ein Upgrade in Arbeit ist.

In der neuesten Entwicklung hat 9to5Google einen neuen Chromecast mit Google TV-Fernbedienung in der Android 14 Beta entdeckt. Während die Fernbedienung ein bekanntes Design beibehält, verfügt sie über ein neues Layout. Ein Video, das die neue Fernbedienung vorstellt, finden Sie auf der 9to5Google-Website.

Darüber hinaus hat Walmart kürzlich seinen eigenen erschwinglichen Google TV-Dongle auf den Markt gebracht, den Google TV Onn-Dongle, der nur 19.88 US-Dollar kostet. Trotz seiner geringen Kosten bietet dieses Gerät beeindruckende Funktionen, darunter 4K-Auflösung und ordentliche Rechenleistung. Obwohl er möglicherweise nicht so leistungsstark ist wie der 50-Dollar-Chromecast mit Google TV 4K, stellt der Walmart-Dongle eine überzeugende Option für preisbewusste Verbraucher dar.

Bemerkenswert ist, dass Walmart auch an einem anderen Google TV-Gerät arbeitet. In einer FCC-Anmeldung wurden Pläne für einen Google TV-Streaming-Stick enthüllt, der HD-Videos liefern soll und möglicherweise für etwa 15 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein könnte. Dieser Schritt steht im Einklang mit den Bemühungen von Google, seine Position auf dem Google TV-Markt zu stärken.

Was einen möglichen Veröffentlichungstermin betrifft, wird spekuliert, dass Google das neue Pixel 8-Smartphone in den kommenden Monaten vorstellen könnte, was eine ideale Gelegenheit bietet, auch den neuen Chromecast vorzustellen. Halten Sie Ausschau nach Updates zu dieser aufregenden Entwicklung.

