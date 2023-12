Forscher entwickeln innovatives Kalibrierungstool für hochauflösende Mikroskopie

By

Forscher der Universität Würzburg in Deutschland haben ein neuartiges Kalibrierungstool für hochauflösende Mikroskopie namens PicoRulers entwickelt. Diese proteinbasierten molekularen Lineale ermöglichen es, die optische Auflösung modernster hochauflösender Mikroskopiemethoden an Biomolekülen im Sub-10-nm-Bereich unter realistischen Bedingungen zu testen.

Die hochauflösende Mikroskopie hat das Gebiet der zellulären Bildgebung revolutioniert und Biologen beispiellose Einblicke in das Innenleben von Zellen ermöglicht. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die räumliche Auflösung dieser Technologie von mehreren zehn Nanometern auf den einstelligen Nanometerbereich verbessert.

Das Team hinter PicoRulers unter der Leitung von Markus Sauer und Gerti Beliu wollte die Auflösungsfähigkeiten der hochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie, insbesondere in lebenden Zellen, weiter verbessern. Sie argumentieren, dass zur genauen Bewertung zellulärer Bildgebungsanwendungen biologisch relevante Referenzstrukturen oder Lineale verwendet werden sollten.

Die Forscher entwickelten PicoRulers auf Basis des Proteins Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA), das eine entscheidende Rolle bei der DNA-Replikation und -Reparatur spielt. Durch den Einbau nichtkanonischer Aminosäuren in das PCNA-Protein konnte das Team organische Farbstoffe mit minimalem Verknüpfungsfehler an bestimmten Positionen anbringen. Diese Modifikation ermöglichte die präzise Markierung der PCNA in genau definierten Abständen von 6 nm.

Mit der hochauflösenden Mikroskopiemethode DNA-PAINT gelang es den Forschern, die regelmäßige Dreiecksstruktur des 6 nm großen PicoRuler erfolgreich aufzulösen. Sie glauben, dass die Entwicklung von PicoRulers ein wertvolles Kalibrierungstool zur Überprüfung und Verbesserung der Genauigkeit neuerer hochauflösender Mikroskopietechniken bieten wird.

Zukünftig plant das Team, die Verwendung verschiedener Proteine ​​oder Komplexe als PicoRulers zu erforschen, um ihr Anwendungsspektrum in der biologischen Bildgebung zu erweitern. Sie hoffen auch, Methoden zur Abgabe von PicoRulers in Zellen für intrazelluläre Experimente mit hochauflösender Bildgebung zu untersuchen.

