Wissenschaftler entwickeln neue Methode zur Herstellung verbesserter Einzelmolekülmagnete

By

Wissenschaftler der Universität Ottawa haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der molekularen Magnete gemacht. Sie haben eine neue Technik zur Herstellung besserer molekülbasierter Magnete, sogenannte Einzelmolekülmagnete (SMMs), unter Verwendung eines zweikoordinierten Lanthanoidkomplexes entwickelt. Dieser Fortschritt birgt Potenzial für Speicher mit hoher Dichte, Quantencomputing und miniaturisierte Speichergeräte.

Den Forschern der Universität Ottawa ist es gelungen, einen zweifach koordinierten Lanthanoidkomplex zu synthetisieren, der magnetähnliche Eigenschaften besitzt, die dem Molekül selbst innewohnen. Dieser Komplex ist eine bedeutende Errungenschaft, die das enorme Potenzial dieser Moleküle in verschiedenen Anwendungen demonstriert.

Die Entdeckung des Teams öffnet die Tür zur Entwicklung von Festplatten mit hoher Kapazität, zur Weiterentwicklung des Quantencomputings und zur Schaffung schnellerer, kompakterer Speichergeräte. Diese molekülbasierten Materialien können die molekulare Elektronik revolutionieren und den Weg für effizientere und leistungsfähigere elektronische Geräte ebnen.

Die vom Team der Universität Ottawa durchgeführte Forschung wurde von Professor Muralee Murugesu geleitet, einem renommierten Experten auf dem Gebiet der molekularen Magnete. Das Team arbeitete mit Professor Akseli Mansikkamäki von der Universität Oulu, Finnland, sowie Postdoktoranden und Doktoranden zusammen.

Der von den Forschern verwendete synthetische Ansatz ermöglichte es ihnen, die seltenen zweikoordinierten Spezies zu isolieren und eine signifikante Trennung der Energieniveaus zu erreichen, wie von der Theorie vorhergesagt. Dieser Durchbruch bestätigt das Potenzial dieser molekülbasierten Magnete und liefert eine Blaupause für die Entwicklung neuer Materialien mit verbesserten magnetischen Eigenschaften.

Die magnetischen und lumineszierenden Eigenschaften der Komplexe wurden mit Spezialgeräten gemessen, die von der Canada Foundation for Innovation (CFI) finanziert wurden. Diese Messungen lieferten wertvolle Einblicke in die elektronische Struktur der Komplexe und bestätigten die Ergebnisse durch rechnerische Studien.

Die Entwicklung verbesserter Einzelmolekülmagnete war in den letzten Jahren ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt. Diese Magnete bieten einzigartige Eigenschaften auf der Nanoskala, wie z. B. Quantentunneln der Magnetisierung und Quantenkohärenz, was sie ideal für Anwendungen im Quantencomputing und in der Nanoelektronik macht.

Diese bahnbrechende Entdeckung hat das Potenzial, die Bereiche Datenspeicherung und Elektronik zu revolutionieren. Die Entwicklung effizienterer und leistungsfähigerer Speichergeräte und Quantencomputer könnte die Art und Weise, wie wir Informationen speichern und verarbeiten, verändern und eine neue Ära der molekularen Elektronik einläuten.

Referenz:

„Ein trivalenter 4f-Komplex mit zwei Bis-Silylamid-Liganden, die eine langsame magnetische Entspannung zeigen“ von Dylan Errulat, Katie LM Harriman, Diogo A. Gálico, Alexandros A. Kitos, Akseli Mansikkamäki und Muralee Murugesu, Nature Chemistry, 25. Mai 2023, DOI: 10.1038/s41557-023-01208-y