Vorstellung der BMW M 1000 RR: Ein neues Leistungsniveau

Die BMW S 1000 RR gilt seit langem als leuchtender Stern in der Welt der Supersport-Motorräder und setzt den Maßstab für zeitgemäße Leistung. Doch mit der Einführung der M 1000 RR hat BMW nun ein ganz neues Niveau erreicht. Diese beeindruckende Maschine beweist, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt, selbst wenn Sie in Höchstform sind.

Die M 1000 RR verfügt über einige bemerkenswerte Verbesserungen, die sie von ihrem Vorgänger abheben. Allerdings sind diese Verbesserungen mit einem hohen Preis verbunden, was die M 1000 RR heute zu einem der teuersten Serienmotorräder auf dem Markt macht. In Malaysia kostet es beachtliche 289,500 RM, während in den USA der empfohlene Verkaufspreis (UVP) des Herstellers 37,990 US-Dollar beträgt.

Eines der herausragenden Features der M 1000 RR ist das M Competition Paket, das bemerkenswerte Upgrades für Enthusiasten bietet. Dieses Paket umfasst eine Schwinge aus eloxiertem Aluminium, M Brems- und Kupplungshebel, einen Bremshebelschutz, eine M Endurance-Kette und eine M Fahrerfußstütze. Die M Carbon-Laufräder verbessern nicht nur den Stil des Fahrrads, sondern reduzieren auch die ungefederten Massen, was zu einem verbesserten Handling und Ansprechverhalten auf der Straße oder Rennstrecke führt.

Unter ihrem beeindruckenden Äußeren verbirgt die BMW M 1000 RR ein beeindruckendes Fahrwerksdesign, das genau auf die Anforderungen der Rennstrecke abgestimmt ist. Angetrieben wird es von einem flüssigkeitsgekühlten Reihenvierzylinder-Viertaktmotor mit 999 cm³ Hubraum, der für zusätzliche Haltbarkeit durch den M Engine Protector geschützt ist. Der Motor ist mit der ShiftCam-Technologie von BMW ausgestattet und bietet eine variable Steuerung der Einlassnockenwelle. Diese Technologie optimiert die Leistung über verschiedene Drehzahlbereiche hinweg und liefert beeindruckende 212 PS bei 15,000 U/min und 79 Pfund-Fuß Drehmoment bei 11,000 U/min.

Technisch ist die M 1000 RR mit einem großen 6.5-Zoll-TFT-Display und einer OBD-Schnittstelle für den serienmäßigen M GPS-Laptrigger ausgestattet. Darüber hinaus haben Fahrer die Möglichkeit, ihr Fahrrad mit einer Auswahl an optionalem Zubehör, darunter verschiedenen Windschutzscheiben, dem M Datalogger und dem M Cover Kit, individuell zu gestalten.

Die BMW M 1000 RR überzeugt weiterhin nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch ihre ikonische Farbgebung aus Light White, Racing Blue Metallic und Racing Red. Mit seinen bemerkenswerten Verbesserungen legt dieses Supersport-Bike die Messlatte höher und setzt einen neuen Standard bei Hochleistungsmotorrädern.

