Das versteckte China-Engagement von S&P-500-Aktien

Eine aktuelle Analyse des S&P 500 durch Investor's Business Daily hat ergeben, dass zehn Aktien im Index stark von Einnahmen aus China abhängig sind. Die Studie ergab, dass Unternehmen wie Qualcomm, Monolithic Power und Texas Instruments mehr als 27 % ihres Umsatzes in China oder seinen Territorien erzielen.

Diese Zahlen sind deutlich höher als bei Apple, das oft stark in China engagiert ist. Tatsächlich erwirtschaftete Apple in seinem letzten Geschäftsbericht nur 18.8 % seines Umsatzes in China. Dennoch verzeichneten die zehn Unternehmen mit dem größten Engagement in China in diesem Jahr einen Aktienanstieg von 30 % und übertrafen damit den gesamten S&P 500.

Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass Anleger nun beginnen könnten, das mit dem chinesischen Markt verbundene Risiko einzupreisen. Die Aktien von Apple fielen um 3 %, nachdem berichtet wurde, dass die Verwendung einiger seiner Produkte durch die chinesische Regierung gesperrt werden könnte. Dies könnte ein Hinweis auf eine veränderte Stimmung gegenüber Risiken im Zusammenhang mit China sein.

Ein Faktor, der die Bedenken hinsichtlich Investitionen in China verstärkt, ist das langsame Wirtschaftswachstum des Landes. Im zweiten Quartal wuchs die chinesische Wirtschaft lediglich um 3.2 % und lag damit deutlich unter den üblichen Standards. Nicht nur politische Spannungen stellen ein Risiko für Unternehmen dar, die auf den chinesischen Markt angewiesen sind. Auch die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit des Landes ist ein zu berücksichtigender Faktor.

Der Technologiesektor ist besonders stark von China abhängig, da 80 % der zehn am stärksten von China abhängigen Unternehmen im S&P 500 in diesem Sektor tätig sind. Qualcomm, das 63 % seines Umsatzes in China erzielt, verzeichnete in diesem Jahr einen Rückgang des Aktienkurses um 3.2 %. Monolithic Power hingegen verzeichnete einen Anstieg seiner Aktien um über 40 %, obwohl 52 % seines Umsatzes in China erzielt wurden.

Insgesamt sind die Anleger zwar im Moment möglicherweise nicht übermäßig besorgt über ihr Engagement in China, diese Stimmung könnte sich jedoch ändern, wenn sich die Beziehungen zwischen den USA und China weiter anspannen und die chinesische Wirtschaft sich weiter verlangsamt.

Quelle: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Definitionen:

– S&P 500: Der S&P 500 ist ein Börsenindex, der die Aktienperformance von 500 großen Unternehmen misst, die an Börsen in den Vereinigten Staaten notiert sind.

– Umsatz: Der Umsatz bezieht sich auf den Gesamtbetrag der Einnahmen, die ein Unternehmen aus seinen Hauptaktivitäten, wie dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, erwirtschaftet.

– China-Engagement: Das China-Engagement bezieht sich auf das Ausmaß, in dem ein Unternehmen für seine finanzielle Leistung auf Einnahmen oder Geschäftstätigkeiten in China angewiesen ist.

– Sektor: Im Finanzwesen bezieht sich ein Sektor auf eine bestimmte Branche oder ein bestimmtes Wirtschaftssegment. Der S&P 500 ist basierend auf den im Index enthaltenen Unternehmenstypen in verschiedene Sektoren unterteilt, beispielsweise Informationstechnologie und Gesundheitswesen.