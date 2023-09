10 neue und aufregende Unternehmens- und Startup-Filme zum Ansehen auf Apple TV+

By

Apple TV+ hat sich seit seiner Einführung im November 2019 zu einem wichtigen Player in der Streaming-Dienstlandschaft entwickelt. Obwohl die Plattform zunächst mit inhaltlichen Herausforderungen konfrontiert war, hat sie seitdem stark in hochwertige Originalprogramme investiert. In diesem Artikel haben wir eine Liste von 10 neuen und aufregenden Unternehmens- und Startup-Filmen zusammengestellt, die zwischen 2022 und 2023 veröffentlicht wurden.

Einer dieser Filme ist „Severance“, eine Serie, die das Konzept der „Work-Life-Balance“ in einer surrealen Unternehmenslandschaft untersucht. Die Charaktere erkunden die Bedeutung ihrer Beschäftigung, während sie unerwartete Wendungen und Enthüllungen aufdecken. Eine weitere bemerkenswerte Veröffentlichung ist „Super League: The War for Football“, eine Doku-Serie, die die dramatischen Folgen der Ankündigung der European Super League festhält. Die Serie bietet zwar eine ausgewogene Perspektive, wurde jedoch dafür kritisiert, dass sie die finanziellen Auswirkungen für die Fans nicht ausreichend beleuchtet.

„The Beanie Bubble“ befasst sich mit der Beanie-Baby-Begeisterung der 90er Jahre und konzentriert sich auf die fiktionalen Geschichten von drei Frauen, die maßgeblich zum Erfolg von Ty Warner beigetragen haben. Die Show wurde jedoch als zu ehrgeizig kritisiert. Alternativ zeichnet „Blackberry“ den Aufstieg und Fall des bahnbrechenden Smartphone-Unternehmens auf und beleuchtet die Begeisterung für Innovationen und die Fehltritte, die zu seinem Untergang führten.

Diese Filme bieten unterschiedliche Sichtweisen auf die Prüfungen, Triumphe und Schwierigkeiten im Geschäftsleben. Egal, ob Sie sich für biografische Erzählungen, humorvolle Erzählungen oder warnende Geschichten interessieren, es ist für jeden etwas dabei. Apple TV+ erweitert weiterhin seine Inhaltsbibliothek und lockt Zuschauer mit seinem Originalprogramm an.

