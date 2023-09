Machen Sie sich bereit für die Einführung des iPhone 15!

Die iPhone 15-Party steht vor der Tür und Sie sind herzlich eingeladen! Es ist wieder soweit, dass Apple seine neueste iPhone-Reihe ankündigt, und dieses Jahr ist es das iPhone 15. Die Veranstaltung mit dem Namen „Wonderlust“ ist für Dienstag, den 12. September 2023, um 10:00 Uhr (PST) geplant. Der Vorbestellungstermin ist Freitag, der 15. September 2023, um 05:00 Uhr (PDT), und der offizielle Starttermin ist Freitag, der 22. September 2023.

Mehreren Quellen zufolge gibt es Gerüchte, dass die Produktion des iPhone 15 von China nach Indien verlagert werden könnte. Obwohl dies nicht bestätigt ist, freuen sich viele über die Möglichkeit einer Änderung des Reiseziels für den Start. Unabhängig davon, ob wir aus China oder Indien kommen, ist es wichtig, unsere Reisepässe bereitzuhalten und sicherzustellen, dass alle unsere Reisedokumente und Reiserouten in Ordnung sind.

Wenn man auf den Erfolg des Vorbestellungsthreads für das iPhone 14 USA mit über 25,000 Beiträgen, 1 Million Aufrufen und insgesamt 1,500 Stimmen zurückblickt, wird deutlich, dass die Begeisterung für neue iPhones unübertroffen ist. Werden wir dieses Jahr einen weiteren Rekord brechen können? Nur die Zeit kann es verraten.

Je näher die Markteinführung rückt, desto wichtiger wird die Verfolgung unserer Bestellungen. Sobald die Bestellungen in die Phase „Versandvorbereitung“ übergehen, können wir am Wochenende mit Bewegung rechnen. Ab diesem Zeitpunkt können wir mit der Sendungsverfolgung unserer Pakete mithilfe der angegebenen Sendungsverfolgungsnummer beginnen. UPS ist einer der Versanddienstleister für Apple und über dessen Website können wir unsere iPhone-Sendungen verfolgen. Es ist wichtig, dass Sie unsere Rechnung mit der Seriennummer haben, die Sie auf der Apple-Website finden.

Einer der am meisten erwarteten Scans während des Versandprozesses ist der „Import Scan“ in Louisville, Kentucky. Dieser Scan zeigt an, dass die Sendung die Einfuhrbestimmungen im Empfangsland durchlaufen hat und garantiert, dass das iPhone am nächsten Tag ankommt. Es ist der letzte Meilenstein, bevor wir endlich die neuen iPhones in die Hände bekommen.

Machen Sie sich also bereit für den Start des iPhone 15! Stellen Sie sicher, dass Ihr Reisepass auf dem neuesten Stand ist, verfolgen Sie Ihre Bestellung und machen Sie sich bereit, das neueste Mitglied der Apple-Familie willkommen zu heißen.

