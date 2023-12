Start einer neuen amerikanischen Rakete auf den 8. Januar verschoben

By

Der mit Spannung erwartete Start der neuen amerikanischen Rakete Vulcan Centaur wurde nach Angaben der United Launch Alliance (ULA), dem Unternehmen hinter ihrer Entwicklung, von Heiligabend auf den 8. Januar verschoben. Während technische Probleme zu der Verzögerung geführt haben, zeigte sich ULA-CEO Tory Bruno zuversichtlich hinsichtlich der jüngsten Generalprobe auf der Startrampe.

Einer der wichtigsten Aspekte dieses Starts ist der private Mondlander, den Vulcan Centaur transportieren wird. Dieser vom Startup Astrobotic entwickelte Lander hat das Potenzial, das erste private Raumschiff zu werden, das auf dem Mond landet, sowie der erste amerikanische Roboter, der seit dem Ende des Apollo-Programms im Jahr 1972 landet. Bruno beschrieb diese Mission als einen entscheidenden Schritt in diese Richtung Rückkehr zum Mond, schließlich mit menschlicher Anwesenheit.

Allein die Aufnahme einer Nutzlast ist eine bemerkenswerte Leistung, aber die Tatsache, dass diese Nutzlast die Mondoberfläche erreichen wird, ist noch außergewöhnlicher. Bruno betonte die Bedeutung dieses Meilensteins und das Vertrauen, das sie in das Design der Rakete haben.

Der bevorstehende Start mit dem Namen Cert-1 wird auf der Startbasis Cape Canaveral in Florida unter der Gerichtsbarkeit der US Space Force stattfinden. Aufgrund einiger routinemäßiger Probleme mit dem Bodensystem, die bei den letzten Generalproben festgestellt wurden, ist der Flug an Heiligabend jedoch nicht mehr möglich. Das neue Startfenster ist für den 8. Januar festgelegt.

Neben der Mondlandefähre wird Vulcan Centaur auch die eingeäscherten Überreste mehrerer Personen transportieren, die mit der beliebten „Star Trek“-Serie in Verbindung stehen, darunter deren Schöpfer Gene Roddenberry und Schauspielerin Nichelle Nichols, die die Kultfigur Uhura verkörperte. Darüber hinaus wird auch eine Probe von Brunos eigener DNA in den Weltraum gebracht, was dieser bahnbrechenden Mission eine persönliche Note verleiht.

Vulcan Centaur ist der Nachfolger der ULA-Raketen Atlas V und Delta IV und wurde speziell für den Transport von Nutzlasten von bis zu 27.2 Tonnen in eine niedrige Umlaufbahn entwickelt. Diese Fähigkeit stellt sie auf Augenhöhe mit der SpaceX Falcon 9 und unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit und das Potenzial dieser revolutionären neuen amerikanischen Rakete.