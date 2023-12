SpaceX bereitet den Start bahnbrechender Mobilfunk-Starlink-Satelliten vor

SpaceX wird heute Abend mit dem Start der ersten Mobilfunk-Starlink-Satelliten Geschichte schreiben. Das Unternehmen plant, insgesamt 21 Satelliten in die Umlaufbahn zu schicken, von denen sechs so ausgestattet sein werden, dass sie Datenkonnektivität für unveränderte Smartphones am Boden bereitstellen und so Zugriff auf nahtlose globale SMS-, Anruf- und Browsing-Funktionen ermöglichen. Dieser bahnbrechende Start stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung des Ziels von SpaceX dar, die Konnektivität mobiler Netzwerke zu revolutionieren.

Die Federal Communications Commission (FCC) hat SpaceX kürzlich die Genehmigung erteilt, mit der Stationierung der Direct to Cell Starlink-Satelliten in der Erdumlaufbahn zu beginnen, gefolgt von einer vorübergehenden Genehmigung zum Testen des zellularen Starlink-Systems an 25 Standorten in den USA. Während des 180-tägigen Testzeitraums wird SpaceX Daten von den Satelliten an 2,000 Testgeräte am Boden übertragen und dabei das lizenzierte Spektrum von T-Mobile nutzen.

SpaceX stellt sich vor, dass seine Starlink-Satelliten der nächsten Generation als umlaufende Mobilfunkmasten fungieren und eine umfassende Konnektivität ermöglichen, die über Landmassen hinaus bis hin zu Seen und Küstengewässern reicht. Das Unternehmen plant, in den nächsten sechs Monaten etwa 840 Direct-to-Cell-fähige Satelliten zu starten, mit dem Ziel, bis 2024 kommerzielle Dienste anzubieten.

Trotz dieser Fortschritte wartet SpaceX immer noch auf die vollständige Genehmigung der FCC, kommerzielle Dienste anzubieten. Konkurrenzunternehmen haben Bedenken hinsichtlich möglicher Funkstörungen durch das Mobilfunksystem Starlink geäußert. SpaceX ist jedoch weiterhin bestrebt, diese Bedenken auszuräumen und Benutzern weltweit ein hochmodernes Mobilfunknetz bereitzustellen.

Der Start ist für 9:19 Uhr PT aus Kalifornien geplant, bei Bedarf steht morgen um 12:37 Uhr PT ein Ersatzfenster zur Verfügung. Während die Zuschauer dieses bedeutsame Ereignis mit Spannung erwarten, wird uns der Höhepunkt jahrelanger Forschung und Entwicklung bald einer Zukunft beispielloser Konnektivität und Kommunikation näher bringen.