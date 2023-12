SpaceX erlebt Verzögerungen bei den Starts von Falcon Heavy und Falcon 9

By

SpaceX hat beschlossen, den Start seiner Falcon Heavy-Rakete aufgrund der Notwendigkeit von „Systemüberprüfungen“ zu verschieben. Das Unternehmen hatte ursprünglich geplant, die Rakete am Sonntag zu starten, musste ihn jedoch aufgrund widriger Wetterbedingungen verschieben. Anschließend brachen sie einen Versuch am Montagabend aufgrund eines „Problems auf der Bodenseite“ ab. Der Start wurde auf Mittwoch verschoben, aber am späten Dienstag sagte SpaceX auch diese Pläne ab.

Das Unternehmen erklärte: „Wir verzichten auf den morgigen Falcon-Heavy-Start des USSF-52, um zusätzliche Systemüberprüfungen durchzuführen. Die Nutzlast bleibt gesund, während die Teams auf die nächstbeste Startmöglichkeit hinarbeiten. Wir behalten auch das Wetter im Auge und werden einen neuen Starttermin bekannt geben, sobald die Range bestätigt ist.“

Der Falcon Heavy-Start sollte das geheime Mini-Shuttle der Space Force, das X-37B Orbital Test Vehicle, auf seine siebte Reise in den Orbit befördern. Die X-37B war auf immer längeren Flügen unterwegs, wobei ihre vorherige Mission fast 909 Tage im Weltraum verbrachte.

Zusätzlich zur Verzögerung von Falcon Heavy hat SpaceX aufgrund schlechter Wetterbedingungen auch den Start von Falcon 9 verschoben. Die Falcon 9 sollte im Rahmen einer Starlink-Mission vom Space Launch Complex 40 der Cape Canaveral Space Force Station starten. Für diese Mission wurde kein neuer Starttermin bekannt gegeben.

Nach dem Start werden sowohl die Falcon Heavy- als auch die Falcon 9-Rakete in diesem Jahr zur rekordverdächtigen Anzahl von Starts von der Weltraumküste aus beitragen. Von den 70 für dieses Jahr geplanten Starts wurden bis auf vier alle von SpaceX durchgeführt.

Es ist erwähnenswert, dass United Launch Alliance (ULA), der Konkurrent von SpaceX, ebenfalls geplant hatte, seine neue Vulcan Centaur-Rakete noch vor Jahresende zu starten. Bei der nassen Generalprobe der Rakete kam es jedoch zu Verzögerungen, und ULA prüft nun ein mögliches Startfenster, das am 8. Januar 2024 beginnt.

Trotz der Verzögerungen bleiben SpaceX und ULA ihren ehrgeizigen Startplänen treu und arbeiten fleißig daran, erfolgreiche Missionen sicherzustellen und letztendlich zum Fortschritt der Weltraumforschung beizutragen.