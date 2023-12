Erkundung des Satellitenrennens: Auswirkungen auf die Umwelt und regulatorische Herausforderungen

Wussten Sie, dass sich derzeit nur etwa 8,000 aktive Satelliten im Orbit befinden? Jüngste Trends deuten jedoch auf einen erheblichen Anstieg der Satellitenanmeldungen hin, wobei die Länder gemeinsam Anmeldungen für über eine Million Satelliten in mehr als 300 separaten Systemen aus mehreren zusammenarbeitenden Satelliten, sogenannten Konstellationen, einreichen. Es stellt sich die Frage: Was steckt hinter diesem Satellitenrennen?

Eine plausible Erklärung ist, dass Satellitenbetreiber ihre Wetten absichern und mehr Satelliten beantragen, als sie tatsächlich starten wollen. Auf diese Weise können sie die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen, sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen oder sogar Teile des Funkspektrums mit Gewinn verkaufen.

Wenn auch nur ein Bruchteil dieser beantragten Satelliten gestartet würde, würde dies zu einer überlasteten erdnahen Umlaufbahn mit über 100,000 zusätzlichen Satelliten führen. Dies würde nicht nur zu einer Zunahme von Kollisionen zwischen Satelliten führen und gefährlichen Weltraummüll erzeugen, sondern auch Risiken für den Wiedereintritt von Satelliten mit sich bringen, die möglicherweise das Klima beeinträchtigen und Menschen oder Flugzeugen Schaden zufügen könnten. Diese Risiken würden erheblich zunehmen, wenn die Betreiber weiterhin Satellitenanträge im derzeitigen Umfang stellen würden.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass einige Satellitenbetreiber mit Zahlen herumspielen, um das System zu manipulieren. Beispielsweise hat ein französisches Unternehmen, E-Space, Konstellationen mit insgesamt über 337,000 Satelliten angemeldet. Der CEO des Unternehmens erwähnte jedoch Pläne für „mindestens 30,000 Satelliten“, während sein Direktor für Produktentwicklung von „nur ein paar tausend Satelliten“ sprach. Dies wirft Fragen zur Richtigkeit dieser Einreichungen auf.

Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen Satellitenbetreiber unterschiedliche Verwaltungsvorschriften und Gebühren im Zusammenhang mit Satellitenanmeldungen in mehreren Ländern ausnutzen. SpaceX beispielsweise hat Anträge in den Vereinigten Staaten, Norwegen, Deutschland und jetzt Tonga eingereicht. Tonga, das in der Vergangenheit Satellitenslots gewinnbringend an ausländische Betreiber vermietet hat, wurde vor Kurzem zur Heimat des SpaceX-Antrags für 29,998 Satelliten im Oktober 2023.

Dieser wachsende Satellitenwettlauf bringt regulatorische Herausforderungen mit sich. Die Internationale Fernmeldeunion (ITU), die für die Koordinierung des Hochfrequenzspektrums zuständige Organisation der Vereinten Nationen, hat die Aufgabe, die Koordinierung zwischen verschiedenen Satellitenbetreibern zu überwachen. Der Umfang dieser Megakonstellationsmeldungen und die Aufteilung der Meldungen auf verschiedene Staaten machen es der ITU jedoch schwer, Interferenzen zwischen Satelliten zu verhindern.

FAQ

Warum melden Satellitenbetreiber mehr Satelliten an, als sie starten wollen?

Betreiber können weitere Satelliten beantragen, um Investoren anzulocken, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen oder Teile des Funkspektrums mit Gewinn zu verkaufen.

Welche Risiken birgt eine überlastete niedrige Erdumlaufbahn?

Eine überlastete niedrige Erdumlaufbahn könnte zu einer Zunahme von Kollisionen zwischen Satelliten führen und gefährlichen Weltraummüll erzeugen. Wiedereintretende Satelliten könnten Auswirkungen auf das Klima haben, während Trümmer eine Gefahr für Menschen oder Flugzeuge darstellen könnten.

Sind die Zahlen in den Satellitenunterlagen korrekt?

Es gibt Hinweise darauf, dass einige Satellitenbetreiber die Zahlen manipulieren. In bestimmten Fällen lassen widersprüchliche Aussagen von Unternehmensvertretern Zweifel an der Richtigkeit der Unterlagen aufkommen.

Wie geht die Regulierungslandschaft mit diesem Problem um?

Die Internationale Fernmeldeunion (ITU) ist für die Koordinierung der Satellitenanmeldungen verantwortlich, steht jedoch aufgrund des Umfangs der Anmeldungen für Megakonstellationen und der Aufteilung der Anmeldungen zwischen verschiedenen Staaten vor Herausforderungen. Die ITU könnte erwägen, ihre Regulierungsprozesse zu beschleunigen und Gebühren einzuführen, um spekulative Einreichungen zu verhindern.

Quellen: Das Gespräch