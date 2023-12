Der Raketenstart von SpaceX erzeugt trotz zunehmender Bedenken einen atemberaubenden Lichthof

Zusammenfassung: Der jüngste Start einer SpaceX Falcon 9-Rakete in Florida fiel mit der Anwesenheit eines leuchtenden Halos um den Vollmond zusammen. Das Zeitrafferfoto erfasste die Flugbahn der Rakete zusammen mit dem ätherischen Ring, der durch die Reflexion von Licht an Eiskristallen in Zirruswolken entsteht. Obwohl der Start selbst keinen Halo verursachte, wurden frühere Falcon-9-Raketen mit verschiedenen visuellen Phänomenen in Verbindung gebracht. Während die zunehmende Zahl von Starts von SpaceX einigen faszinierenden Fotos Platz macht, wächst die Besorgnis über die Auswirkungen auf Astronomen und die Erdatmosphäre.

Die Falcon 9-Rakete von SpaceX startete am 27. November von der Cape Canaveral Space Force Station und trug 23 Starlink-Satelliten. Als die Rakete in die Erdumlaufbahn aufstieg, wurde sie von einem atemberaubenden Zeitrafferfoto begleitet, auf dem der strahlende Mondhalo als Hintergrund zu sehen war. Licht, das von winzigen Eiskristallen von Zirruswolken reflektiert wurde, die sich in großen Höhen bilden, verursachte dieses faszinierende Phänomen.

Dem Fotografen Gilbert Plumer gelang es, die feurige Flugbahn der Rakete einzufangen, während sie durch den Himmel flog, wobei der leuchtende Heiligenschein ein faszinierendes Bild erzeugte. Allerdings ist Plumer besorgt über die zunehmende Häufigkeit von SpaceX-Starts. Er stellt fest, dass die schiere Anzahl der Starts, die auf die Expansion der Starlink-Satelliten zurückzuführen sind, den Nachthimmel deutlich aufgehellt hat, was die Astronomen vor Herausforderungen stellt.

Während der jüngste Start nicht direkt den Lichthof verursachte, wurden frühere Falcon-9-Raketen mit anderen visuellen Phänomenen in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel roten Streifen aus auroraähnlichem Licht und strudelartigen Spiralen, die durch gefrorenen Treibstoff erzeugt wurden, der von den Boostern der Raketen abgeladen wurde.

Darüber hinaus wurden Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Betriebs von SpaceX geäußert. Es wurde festgestellt, dass Satelliten der Starlink-Konstellation Radiowellen „aussickern“ lassen, die die Radioastronomie beeinträchtigen. Darüber hinaus haben das Problem der Überfüllung der Erdumlaufbahn und die Möglichkeit einer Satellitenkollision bei Sonnenstürmen Kritik hervorgerufen.

Während SpaceX seine Präsenz am Himmel weiter ausbaut, bleibt das Gleichgewicht zwischen technologischem Fortschritt und seinen Auswirkungen auf die Astronomie und die ökologische Nachhaltigkeit ein Diskussionsthema. Während die fesselnden Bilder einen Einblick in die Wunder der Weltraumforschung bieten, ist es entscheidend, sich mit den Bedenken auseinanderzusetzen und einen harmonischen Weg nach vorne zu finden.

