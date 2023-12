Neue Formationen am Himmel werfen Fragen über die Auswirkungen von SpaceX-Raketen auf

Ein eigenartiges Phänomen hat kürzlich die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Himmelsbeobachtern gleichermaßen erregt. Temporäre Löcher in der oberen Erdatmosphäre, die durch SpaceX-Raketen verursacht wurden, lassen am Nachthimmel leuchtend rote Formationen entstehen, die an Polarlichter erinnern. Während frühere Raketenstarts rotes Licht zeigten, sind diese neuen „SpaceX-Auroren“ einzigartig in ihrem Aussehen und ihren möglichen Folgen.

Im Gegensatz zu den üblichen Streifen, die bei Raketenstarts entstehen, sind diese Formationen rot, kugelförmig und bis zu 10 Minuten lang mit bloßem Auge sichtbar. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es sich nicht um echte Polarlichter handelt, sondern um leuchtend rote Kugeln, die durch die Zündung von SpaceX-Raketen in der Ionosphäre entstehen. Diese Ereignisse, die zwei- bis fünfmal im Monat beobachtet werden, haben das Interesse von Forschern geweckt, die derzeit ihre Auswirkungen bewerten.

Ein solches Beispiel wurde im November beobachtet, als die zweite Stufe einer Falcon 9-Rakete beim Abstieg zur Erde einen roten Ball erzeugte. Durch das Verbrennen der Raketentriebwerke entstand ein Loch in der Ionosphäre, was zu der deutlich sichtbaren Formation am Himmel führte. Der Abstieg von Raketen, ähnlich wie diese SpaceX-Starts, gibt bei Wissenschaftlern Anlass zur Sorge hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung astronomischer Beobachtungen.

Da SpaceX in Zukunft häufigere Starts plant, gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Häufigkeit dieses roten Leuchtens am Himmel zunehmen könnte. Dies wirft Fragen über ihre Auswirkungen auf die astronomische Wissenschaft und die möglichen Störungen auf, die sie verursachen könnten. Die wissenschaftliche Gemeinschaft bewertet die Situation genau, um die langfristigen Auswirkungen besser zu verstehen.

Um diese Bedenken auszuräumen, sind die Zusammenarbeit und der Beitrag von SpaceX zur laufenden Forschung von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen hat jedoch nicht auf Anfragen nach Kommentaren zu dieser Angelegenheit geantwortet.

Je mehr Raketen in den Weltraum abgefeuert werden, desto offensichtlicher wird, dass sie das Potenzial haben, vorübergehende Löcher in der Ionosphäre der Erde zu erzeugen. Diese Schicht, die sich etwa 80–650 km über der Erdoberfläche befindet, spielt eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Funkkommunikation auf der Erde. Raketenabgase, überwiegend Wasser und Kohlendioxid, können den Entstehungsprozess geladener Teilchen in der Ionosphäre erheblich verändern, wie frühere Studien gezeigt haben.

Wenn sich diese Löcher bilden, können sie Streifen aus hellem, rotem Licht auslösen, ähnlich wie Polarlichter. Die einzigartige rote Farbe entsteht durch die Reaktion von Sauerstoffionen mit Elektronen aus dem Raketenabgas. Es wurden bereits Fälle beobachtet, etwa der Start von SpaceX Falcon 9 im Juli und ein Raketenstart der US Space Force im September, bei denen diese ionosphärischen Löcher den Himmel in einem schwachen roten Farbton erstrahlen ließen.

In den kommenden Monaten und Jahren werden Wissenschaftler weiterhin die Auswirkungen von SpaceX-Starts auf die obere Erdatmosphäre überwachen und untersuchen, in der Hoffnung, ein tieferes Verständnis dieser neuen Himmelsformationen zu erlangen.