Natürliche Teilchenbeschleuniger: Erforschung der Geheimnisse ultrahochenergetischer kosmischer Strahlung

Im Jahr 1991 machte das Fly's Eye-Experiment der University of Utah eine bahnbrechende Entdeckung. Sie entdeckten die energiereichste kosmische Strahlung, die jemals beobachtet wurde und die den Spitznamen „Oh-My-God-Teilchen“ erhielt. Diese kosmische Strahlung hatte ein Energieniveau, das Astrophysiker nicht erklären konnten. Es überschritt die theoretische Grenze für die Ausbreitung kosmischer Strahlung von anderen Galaxien zur Erde und gab Wissenschaftlern Rätsel auf. Die jüngsten Beobachtungen des Telescope Array-Experiments haben dieser ultrahochenergetischen kosmischen Strahlung eine weitere Rätselebene hinzugefügt.

Am 27. Mai 2021 entdeckte das Telescope Array-Experiment die zweithöchste jemals aufgezeichnete kosmische Strahlung extremer Energie. Dieses subatomare Teilchen hatte eine Energie, die dem entspricht, als würde man einen Ziegelstein aus Hüfthöhe auf den Zeh fallen lassen. Das von der University of Utah und der University of Tokyo geleitete Telescope Array besteht aus 507 Oberflächendetektorstationen, die über 700 km² in der Westwüste Utahs verteilt sind. Das jüngste Ereignis der kosmischen Strahlung löste 23 Detektoren aus und erstreckte sich über eine Fläche von 48 km².

Interessanterweise schien die Ankunftsrichtung dieser kosmischen Strahlung aus der Lokalen Leere zu stammen, einer leeren Region im Weltraum, die an unsere Galaxie grenzt. Doch was diese ultrahochenergetische kosmische Strahlung so rätselhaft macht, ist ihr Ursprung. Laut John Matthews, Co-Sprecher des Telescope Array, sollten diese Partikel nicht von Magnetfeldern beeinflusst werden und auf ihre Quelle am Himmel zurückgeführt werden können. Allerdings widersprechen sowohl das Oh-My-God-Teilchen als auch dieses neue Teilchen dieser Erwartung. In ihren verfolgten Flugbahnen ist nichts energiereich genug, um ihre Produktion zu erklären.

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studie bewerten Forscher die Eigenschaften dieser ultrahochenergetischen kosmischen Strahlung und schlagen vor, dass sie einer der Wissenschaft unbekannten Teilchenphysik folgen könnten. Sie haben dem neuen Teilchen sogar den Namen Amaterasu-Teilchen gegeben, nach der Sonnengöttin in der japanischen Mythologie. Obwohl diese Ereignisse aus verschiedenen Teilen des Himmels zu kommen scheinen, haben sie alle gemeinsam, dass es sich um Phänomene mit extrem hoher Energie handelt.

Das Verständnis der Ursprünge und der Natur dieser ultrahochenergetischen kosmischen Strahlung ist von entscheidender Bedeutung, da sie wertvolle Einblicke sowohl in die Astrophysik als auch in die Grundlagenphysik liefern. Diese kosmischen Strahlen sind wie Echos heftiger Himmelsereignisse, die abgestreifte subatomare Materie mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch das Universum schleudern. Die Partikel bewegen sich im Zickzack durch elektromagnetische Felder und sind daher schwer aufzuspüren. Nur die stärksten Himmelsereignisse können diese ultrahochenergetische kosmische Strahlung erzeugen.

FAQ:

F: Was sind ultrahochenergetische kosmische Strahlen?

A: Ultrahochenergetische kosmische Strahlen sind mit Energien von bis zu 1020 Elektronenvolt (eV) die Teilchen mit der höchsten Energie, die im Universum beobachtet werden. Sie haben Auswirkungen sowohl auf die Astrophysik als auch auf die Grundlagenphysik.

F: Warum ist es schwierig, ultrahochenergetische kosmische Strahlung aufzuspüren?

A: Aufgrund ihrer Ladung ähnelt die Flugbahn dieser Partikel einer Kugel in einem Flipperautomaten, was es schwierig macht, ihre Flugbahn zu verfolgen. Darüber hinaus werden selbst hochenergetische kosmische Strahlen durch den Mikrowellenhintergrund verzerrt, was ihre Verfolgung zusätzlich erschwert.

F: Was sind natürliche Teilchenbeschleuniger?

A: Natürliche Teilchenbeschleuniger sind heftige Himmelsereignisse, die Materie in ihre subatomaren Strukturen zerlegen und sie mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch das Universum treiben. Diese Ereignisse erzeugen ultrahochenergetische kosmische Strahlung.