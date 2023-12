Neue Entdeckungen: Komplexe organische Moleküle in jungen Protosternen gefunden

Auf der Suche nach den Bausteinen des Lebens im Universum haben Wissenschaftler bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Mit dem James Webb Space Telescope (JWST) haben Astronomen komplexe organische Moleküle (COMs), sogenannte iCOMs, in jungen Protosternen entdeckt. Diese iCOMs, zu denen einfache Alkohole, Ester, Nitrile und Ether gehören, liefern entscheidende Einblicke in das Potenzial für Leben außerhalb der Erde.

Die Beobachtungen waren Teil des JWST-Programms Observations of Young protoStars (JOYS+), das sich auf die Untersuchung von 30 jungen Sternen konzentrierte. Durch die Analyse des massereichen Protosterns NGC 1333 IRAS 2A und des massearmen Protosterns IRAS 23385+6053 haben Forscher das Vorhandensein von iCOMs in diesen Sternentstehungsregionen bestätigt. Dies deutet darauf hin, dass iCOMs möglicherweise auch in den protoplanetaren Scheiben vorhanden sind, die sich schließlich um diese jungen Sterne bilden. Wenn aus diesen Scheiben Gesteinsplaneten entstehen, dann gibt es einen plausiblen Weg, dass komplexe organische Moleküle zum Potenzial für Leben auf diesen Planeten beitragen.

Frühere Beobachtungen mit Radioteleskopen hatten bereits einige iCOMs in heißen Kernen und heißen Corinos entdeckt, bei denen es sich um dichte Ansammlungen in Sternentstehungsregionen handelt. Die fortschrittlichen Instrumente des JWST haben es den Wissenschaftlern jedoch ermöglicht, noch tiefer in die Erkennung dieser Moleküle einzutauchen. Die MIRI- und MRS-Instrumente ermöglichten die Identifizierung von Eiskorn-COMs, einschließlich sauerstoffhaltiger Verbindungen. Sauerstoff ist in der Chemie des Lebens von größter Bedeutung, da er ein entscheidender Bestandteil von Wasser ist.

Die Ergebnisse geben nicht nur Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung von COMs, sondern bieten auch wichtige Implikationen für die Bewohnbarkeit von Exoplaneten. Die molekularen Bestandteile des Lebens verbringen eine beträchtliche Zeitspanne als eisige Verbindungen, die mit der Zeit immer komplexer werden. Die Eisdatenbank der Universität Leiden, die im Vorfeld des JWST-Starts entwickelt wurde, liefert wertvolle Infrarotspektren für astrophysikalische Eisanaloga. Durch die Verfolgung der Bausteine ​​des Lebens während ihrer Entstehung und Entwicklung hoffen Wissenschaftler, ein besseres Verständnis der chemischen Komplexität in Sternentstehungsregionen und ihres möglichen Einflusses auf die Bewohnbarkeit von Planeten zu erlangen.

In ihrer Arbeit betonten die Forscher die wesentliche Bedeutung der Untersuchung von COMs für zukünftige exoplanetare Systeme, da diese Materialien die Bewohnbarkeit von Planeten fördern könnten, sobald sie in primitiven Planetensystemen vorhanden sind. Diese Erkenntnisse, die bald in Astronomy and Astrophysics veröffentlicht werden, bringen uns der Aufklärung der Geheimnisse des Lebens im Kosmos einen Schritt näher.