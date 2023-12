Neue Studie erforscht den mysteriösen Zusammenhang zwischen Quantenmechanik und allgemeiner Relativitätstheorie

In einer bahnbrechenden Studie, die kürzlich in „Nature Reviews Physics“ veröffentlicht wurde, dringen Forscher von UBC Okanagan unter der Leitung von Dr. Mir Faizal in unbekannte Gebiete vor, indem sie versuchen, Einsteins allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik zu verbinden. Dieser bahnbrechende Ansatz zielt darauf ab, neue Einblicke in die Natur von Zeit und Raum zu liefern und unser herkömmliches Verständnis des Universums in Frage zu stellen.

Traditionell wurde das Universum durch zwei verschiedene Linsen erklärt: die allgemeine Relativitätstheorie auf makroskopischer Ebene und die Quantenmechanik auf mikroskopischer Ebene. Allerdings hat sich die Überbrückung der Kluft zwischen diesen beiden Bereichen für Physiker als große Herausforderung erwiesen. Dr. Faizal erklärt: „Physiker argumentieren seit langem, dass eine Theorie, die sowohl die Quantenmechanik als auch die allgemeine Relativitätstheorie umfasst, nicht aus Raum und Zeit hervorgehen kann.“

Um diese abstrakten Konzepte greifbarer zu machen, griffen die Forscher auf eine unerwartete Analogie zurück: Wasser. Wasser, das aus einzelnen Molekülen besteht, kann beim Ablassen verschiedene Formen annehmen, beispielsweise die eines Whirlpools. Auf der Skala einzelner Moleküle existiert eine solche Form jedoch nicht. In ähnlicher Weise ist laut Dr. Faizal die geometrische Form von Raum und Zeit im Entstehen begriffen und entspricht nicht den traditionellen Vorstellungen von der Existenz innerhalb von Raum und Zeit.

Die Wasseranalogie bietet einen Rahmen für das Verständnis, wie Raum und Zeit in einer Theorie entstehen können, die über diese Parameter hinausgeht. Dr. Faizal behauptet: „Jeder Versuch, die Quantengravitation zu konstruieren, legt nahe, dass die Raumzeit aus etwas entstehen würde, das weder im Raum noch in der Zeit existiert.“ Wir betrachten jetzt also eine physikalische Theorie, die jenseits von Raum und Zeit liegt.“

Durch die Nutzung von Wasser als Orientierungshilfe erhoffen sich die Forscher weitere Einblicke in die Entstehung von Raum und Zeit, insbesondere im Zusammenhang mit Schwarzen Löchern. Zu diesem interdisziplinären Team gehören Wissenschaftler der University of York im Vereinigten Königreich, des National Institute of Optics in Italien und der Jamia Millia Islamia University in Indien.

Diese Studie markiert einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis der grundlegenden Struktur des Universums und bietet eine neue Perspektive auf die mysteriöse Beziehung zwischen Quantenmechanik und allgemeiner Relativitätstheorie. Während Forscher ihre Forschungen fortsetzen, werden die Grenzen unseres Wissens ständig erweitert, was zu aufregenden neuen Grenzen in der Physik führt.