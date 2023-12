Unterstützung kulturell vielfältiger Astronomen: Ein Interview mit Ashley Walker

In einem aktuellen Interview diskutierte Ashley Walker, Präsidentin von Black in Astro (BiA) und Doktorandin an der Howard University, die Mission und Ziele der Organisation sowie ihre Partnerschaft mit der League of Underrepresented Minoritized Astronomers (LUMA) für der Treffpunkt im Regenbogendorf.

Black in Astro wurde aus Liebe und Mitgefühl für Schwarze gegründet und zielt darauf ab, Einzelpersonen in der Astronomie und verwandten Bereichen kontinuierlich zu unterstützen. Ihre Mission geht über die akademische Welt hinaus und umfasst Künstler, Luft- und Raumfahrtingenieure und jeden, der sich mit der Kultur identifiziert. Die Organisation legt Wert auf Inklusivität und ist bestrebt, schwarze Menschen weltweit zu stärken.

Die Teilnahme an Treffen der American Astronomical Society (AAS) ist ein entscheidender Teil der Strategie von Black in Astro, ihre Ziele zu erreichen. Die AAS war ein starker Unterstützer ihrer Mission, insbesondere bei der Förderung von Vielfalt und Inklusion. Das diesjährige Treffen ist besonders spannend, da es zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten in einer schwarzen Stadt stattfindet. Die Unterstützung der AAS für Organisationen wie CSMA und ihre Bemühungen, farbige Menschen zusammenzubringen, haben maßgeblich zur Schaffung eines einladenden und integrativen Umfelds beigetragen.

Die Partnerschaft zwischen Black in Astro und LUMA für das Rainbow Village war eine freudige Zusammenarbeit. Das Rainbow Village verspricht Betreuung, Gemeinschaft und Spaß für schwarze und braune Menschen und ihre Verbündeten. Während konkrete Details noch ausgearbeitet werden, ist die Vorfreude auf das bevorstehende Treffen groß.

Ashley Walker ermutigte die Menschen, mit Black in Astro in Verbindung zu bleiben, indem sie ihr in den sozialen Medien (@that_astro_chic) ​​folgte. Darüber hinaus wird sie auf der kommenden AGU-Konferenz eine Rede halten und ihre Arbeit mit schwarzen Astronomen besprechen. Black in Astro veranstaltet außerdem ein Abendessen an der University of Michigan, organisiert von Vizepräsidentin Caprice Phillips. Darüber hinaus wird Ashley beim AAS-Treffen eine Sitzung für Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) zum Thema Astronomie leiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Black in Astro bedeutende Fortschritte bei der Förderung von Vielfalt und Inklusion in der Astronomie macht. Durch ihre Partnerschaften, Veranstaltungen und ihre Präsenz auf Konferenzen schaffen sie Räume, die kulturell vielfältige Astronomen und ihre Verbündeten feiern und unterstützen.