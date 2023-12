Neue Entdeckungen über Zwerggalaxien, die die Milchstraße umkreisen

Eine aktuelle Studie mit Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation hat neues Licht auf das Schicksal von Zwerggalaxien geworfen, die die Milchstraße umkreisen. Entgegen früherer Annahmen handelt es sich bei diesen Zwerggalaxien nicht um langfristige Satelliten der Milchstraße, sondern um Spätankömmlinge, die letztendlich zerstört werden, wenn sie unserer massereichen Galaxie zu nahe kommen.

Die Forscher nutzten Gaia-Daten, um galaktische Überreste in der Milchstraße zu identifizieren, die von verschluckten kleineren Galaxien stammten. Durch diese Analyse entdeckten sie, dass die meisten Überreste von Zwerggalaxien innerhalb der letzten 3 Milliarden Jahre in die Milchstraße gelangten. Bei der Kollision mit unserer Galaxie erfuhren diese Zwerggalaxien jedoch erhebliche strukturelle Veränderungen und verloren aufgrund der durch die Kollision verursachten Turbulenzen einen Großteil ihres Gases.

Ein interessantes Ergebnis der Studie ist der Mangel an Dunkler Materie in den Zwerggalaxien, die von der Milchstraße absorbiert wurden. Der klassischen Physik zufolge müssten diese Galaxien erhebliche Mengen dunkler Materie enthalten haben, was dazu beigetragen hätte, ihre Struktur auch nach der Eingliederung in die Milchstraße beizubehalten. Die Tatsache, dass es diesen Galaxien an dunkler Materie mangelte, deutet darauf hin, dass die Zwerggalaxien, die derzeit die Milchstraße umkreisen, wahrscheinlich ebenfalls einen Mangel an dunkler Materie aufweisen und möglicherweise ein ähnliches Schicksal erleiden, nämlich von unserer Galaxie absorbiert zu werden.

Diese Ergebnisse stellen frühere Annahmen über die Langlebigkeit von Zwerggalaxien, die die Milchstraße umkreisen, in Frage. Bisher wurde angenommen, dass diese Galaxien aufgrund ihres reichen Gehalts an dunkler Materie Milliarden von Jahren umkreisen könnten. Die neuen Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass diese Galaxien nur für einen relativ kurzen Zeitraum überleben, bevor sie zerstört und absorbiert werden.

Die Schätzung des Gehalts an dunkler Materie in absorbierten Zwerggalaxien ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da dunkle Materie unsichtbar und nicht nachweisbar ist. Änderungen der Geschwindigkeiten und Umlaufbahnen der Sterne in diesen Galaxien aufgrund von Wechselwirkungen mit Objekten der Milchstraße erschweren die genaue Messung ihres Gehalts an dunkler Materie.

Während die Forscher hoffen, dass alternative Methoden Einblicke in den Gehalt an dunkler Materie dieser absorbierten Galaxien liefern könnten, bleiben die Rätsel um das Schicksal von Zwerggalaxien in Gegenwart der intensiven Schwerkraft der Milchstraße vorerst ungelöst. Weitere Studien und Beobachtungsdaten werden entscheidend sein, um die Komplexität dieser Wechselwirkungen zu entschlüsseln und die Rolle der Dunklen Materie für das Überleben von Zwerggalaxien zu verstehen.

