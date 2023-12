Neue Einblicke in die mysteriöse Ziegelwolke in unserer Galaxie

By

Eine neue Studie über die kastenförmige Staubwolke namens „The Brick“ enthüllt überraschende Details über ihre Zusammensetzung und vertieft das Geheimnis um dieses verwirrende Objekt. Wissenschaftler rätseln seit langem darüber, dass in der dichten Wolke aufgrund ihrer enormen Größe und Dichte keine Sternentstehung stattfindet. Jüngste Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop haben jedoch eine neue Komponente in der Zusammensetzung des Ziegelsteins entdeckt: gefrorenes Kohlenmonoxid.

Die im Astrophysical Journal veröffentlichte Studie zeigt, dass der Brick deutlich mehr Kohlenmonoxid-Eis enthält als bisher erwartet. Dieser Befund stellt bestehende Modelle der Sternentstehung in Frage und könnte dramatische Auswirkungen auf die Untersuchung dunkler Wolken im Zentrum der Milchstraße haben. Das Vorhandensein von Kohlenmonoxid-Eis deutet darauf hin, dass der Ziegel nicht nur aus Gas besteht, sondern an den Stellen, an denen das Gefrieren stattfindet, auch Staubpartikel enthält.

Der Hauptautor Adam Ginsburg, ein Astronom an der University of Florida, erklärt, dass diese Entdeckung Wissenschaftler dem Verständnis der Massenverteilung innerhalb des Ziegelsteins näher bringt. Es wirft jedoch auch neue Fragen über den Ursprung des Kohlenmonoxid-Eises auf und darüber, warum die Sternentstehung nicht wie vorhergesagt erfolgt. Darüber hinaus bleiben besondere Merkmale wie Grate und Filamente im Ziegel ungeklärt.

Im September 2022 erhielten Ginsburg und sein Team Daten vom Webb-Teleskop, die eine umfangreiche Reinigung und Neuausrichtung erforderten, um sie an bestehende Himmelskarten anzupassen. Sie entdeckten, dass das überschüssige Kohlenmonoxid-Eis im Ziegel dazu führte, dass die beobachteten Bilder eine falsche Farbe hatten.

Die Existenz von Kohlenmonoxid-Eis im Brick könnte weitreichende Auswirkungen haben, die über die Untersuchung dieser spezifischen Wolke hinausgehen. Dr. Natalie Butterfield, Assistenzwissenschaftlerin am National Radio Astronomy Observatory, schlägt vor, dass das Verständnis dieses Phänomens die Forschung am galaktischen Zentrum revolutionieren und verschiedene Forschungsbereiche wie Supernovae und Wolkenmassenschätzung beeinflussen könnte.

Der Ursprung des Kohlenmonoxid-Eises bleibt ein Rätsel. Dies könnte an der kälteren Temperatur der Staubpartikel im Ziegel oder am Gefrieren von Wasser liegen, das Kohlenmonoxid einfängt. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um diese Geheimnisse zu entschlüsseln und ein umfassendes Verständnis dieser rätselhaften Region unserer Galaxie zu erlangen.

Die Untersuchung des Eises im Inneren des Ziegelsteins wirft nicht nur Licht auf die Entstehung von Sternen in unserer Galaxie, sondern hat auch Auswirkungen auf das Verständnis unseres eigenen Sonnensystems und der Erde. Die Entdeckung von gefrorenem Kohlenmonoxid eröffnet neue Wege der Forschung und Erforschung der Geheimnisse des Universums.

