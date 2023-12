Wie man sich angesichts einer Krebserkrankung in einer sich verändernden Geschwisterbeziehung zurechtfindet

By

Der Umgang mit einer Krebsdiagnose ist eine lebensverändernde Erfahrung, nicht nur für die direkt betroffene Person, sondern auch für ihre Angehörigen. Wenn es um Geschwister geht, können die Auswirkungen besonders tiefgreifend sein, da die Bindung zwischen Geschwistern oft die langlebigste familiäre Verbindung ist. Wenn Sie aufgrund einer Krebsdiagnose mit einer sich verändernden Geschwisterdynamik zu kämpfen haben, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Emotionen zu verstehen und die Situation mit Empathie und Unterstützung zu meistern.

Es ist ganz natürlich, sich verletzt oder ausgeschlossen zu fühlen, wenn Ihre Schwester, mit der Sie fast alles geteilt haben, Sie nicht in ihre Krebsreise einbezieht. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass ihre Entscheidungen möglicherweise aus Verletzlichkeit und dem Wunsch resultieren, sich selbst und Sie zu schützen. Die Angst und Unsicherheit, die mit einer Krebsdiagnose einhergehen, können dazu führen, dass Menschen in anderen Bereichen ihres Lebens die Kontrolle suchen, was manchmal dazu führt, dass geliebte Menschen ausgeschlossen werden.

Anstatt sich ausgeschlossen zu fühlen, versuchen Sie, die Herangehensweise Ihrer Schwester an die Bewältigung ihrer Diagnose und Behandlung zu respektieren. Verstehen Sie, dass ihr Ehemann und ihre erwachsenen Kinder die primäre Unterstützungsrolle übernommen haben und dass ihre Unterstützung sie indirekt unterstützt. Gehen Sie auf sie zu, erkennen Sie ihre Herausforderungen an und bieten Sie sinnvolle Hilfe an. Ganz gleich, ob es darum geht, bei seinen Aufgaben zu helfen, etwa bei der Betreuung alternder Eltern oder bei der Betreuung ihrer Kinder, diese freundlichen Taten werden sie daran erinnern, dass sie Teil einer größeren, unterstützenden Familie sind.

In dieser Transformationsphase ist es wichtig, jemanden zu haben, dem man sich anvertrauen und auf den man sich stützen kann. Treten Sie mit Freunden in Kontakt oder sprechen Sie mit einem registrierten Therapeuten, der Ihnen einen sicheren Raum bietet, in dem Sie Ihre Gefühle ausdrücken können. Es ist von größter Bedeutung, auf Ihre geistige und körperliche Gesundheit zu achten, da dies Ihre Fähigkeit stärkt, Ihre Schwester dauerhaft zu unterstützen.

Auch wenn die Erfahrung zunächst verwirrend sein mag, hat die Reise durch den Krebs das Potenzial, Ihre Bindung als Geschwister neu zu definieren und zu stärken. Seien Sie geduldig, verständnisvoll und offen für die Veränderungen, die sich ergeben können. Denken Sie daran, dass die psychische Genesung Ihrer Schwester möglicherweise länger dauert als ihre medizinische Genesung. Bieten Sie ihr daher auch in Zukunft weiterhin Unterstützung an.

Indem Sie diese herausfordernde Zeit mit Einfühlungsvermögen und Fürsorge meistern, können Sie eine stärkere Geschwisterbeziehung fördern und Ihrer Schwester die dauerhafte Unterstützung bieten, die sie auf ihrem Weg der Genesung benötigt.