Die unglaublichen Auswirkungen von Sonneneruptionen auf die Erdatmosphäre

Mehrere Explosionen auf der Sonne haben diese Woche Schockwellen durch die wissenschaftliche Gemeinschaft geschickt, wobei mindestens drei Plasmaausbrüche aus der Sonnenkorona auf die Erde zurasten. Diese koronalen Massenauswürfe (Coronal Mass Ejections, CMEs) haben das Potenzial, sich zu verschmelzen und einen übergroßen CMEs zu erzeugen, der einen starken geomagnetischen Sturm und eine atemberaubende Darstellung von Polarlichtern auslösen kann, die im Norden der Vereinigten Staaten und Europas sichtbar sind. Die Vorfreude auf Donnerstag oder Freitag ist spürbar, denn wir warten sehnsüchtig auf dieses himmlische Spektakel.

Sonnenstürme sind zwar faszinierend, können aber auch unsere technologische Infrastruktur stören. Experten versichern uns jedoch, dass dieser herannahende Sturm nicht zu den katastrophalen gehört. Ryan French, Sonnenphysiker am National Solar Observatory, erklärte, dass der Sturm zwar geringfügige Störungen in Nischenindustrien verursachen könne, aber keine größeren technologischen Bedrohungen darstellen werde.

Während wir über die Kraft der Sonne staunen, ist es wichtig, den Zeitplan dieser kosmischen Ereignisse zu verstehen. Sonneneruptionen lösen Ausbrüche elektromagnetischer Strahlung aus, die die Erde in nur acht Minuten erreichen. Andererseits brauchen CMEs etwas länger, typischerweise zwei bis drei Tage, um unseren Planeten zu erreichen. Aktuelle Satellitenbilder haben eine Halo-Wolke gezeigt, die sich von der Sonne weg ausdehnt, was darauf hindeutet, dass das Plasma direkt auf uns zusteuert.

Das Space Weather Prediction Center der National Oceanic and Atmospheric Administration geht davon aus, dass dieser CME einen moderaten geomagnetischen Sturm der Klasse G2 verursachen könnte. Diese Sturmklassifizierung weist auf potenzielle Alarmspannungsauslöser und Transformatorschäden in Stromversorgungssystemen in großen Breiten hin. Darüber hinaus ist das Polarlicht möglicherweise bis nach New York und Idaho im Süden sichtbar.

Damit ist die Aufregung jedoch noch nicht zu Ende. Die Sonneneruption vom Dienstag hat das Potenzial, mit einigen anderen CMEs zu verschmelzen, was zu dem führt, was Experten als „Kannibalen-CME“ bezeichnen. In diesem Fall könnte es zu einem starken geomagnetischen Sturm der G3-Klasse mit zeitweiligen Störungen der Satellitennavigation und der Hochfrequenzfunkkommunikation kommen. Darüber hinaus könnten Nordlichter den Himmel bis nach Illinois und Oregon erhellen.

FAQ:

F: Wie lange dauert es, bis Sonneneruptionen und CMEs die Erde erreichen?

A: Sonneneruptionen treten innerhalb von etwa acht Minuten auf, während CMEs normalerweise zwei bis drei Tage dauern.

F: Welche Auswirkungen hat ein geomagnetischer Sturm der Größe G2?

A: Ein G2-Sturm kann in Stromversorgungssystemen in großen Breiten Spannungsalarme und Transformatorschäden verursachen. Es könnte auch dazu führen, dass das Polarlicht bis nach New York und Idaho im Süden sichtbar ist.

F: Was ist ein „Kannibalen“-CME?

A: Ein „Kannibalen“-CME tritt auf, wenn mehrere CMEs zu einem größeren, mächtigeren Ereignis verschmelzen.

F: Welche möglichen Störungen kann ein geomagnetischer Sturm der G3-Klasse verursachen?

A: Ein G3-Sturm kann zu zeitweiligen Störungen der Satellitennavigation und der Hochfrequenzfunkkommunikation führen. Es kann auch Nordlichter erzeugen, die bis nach Illinois und Oregon im Süden sichtbar sind.

F: Gibt es aktuelle Beispiele spektakulärer Polarlichter, die durch geomagnetische Stürme verursacht wurden?

A: Ja, Anfang dieses Monats sorgte ein geomagnetischer Sturm der Größe G3 nahe der Grenze zwischen den USA und Kanada für atemberaubende Polarlichter, wobei ein schwaches Leuchten bis nach Texas und North Carolina im Süden sichtbar war.