Neue Studie zeigt Potenzial für das Sammeln organischer Moleküle vom Saturnmond Enceladus

Zusammenfassung: Eine aktuelle Studie von Forschern der University of California in San Diego legt nahe, dass unbeschädigte Eiskörner, die Aminosäuren enthalten, möglicherweise aus den Eiswolken des Saturnmondes Enceladus gesammelt werden können. Die Studie verwendete einen physikalischen Apparat zur Untersuchung von Kollisionen und stellte fest, dass Aminosäuren in den Eiskörnern Aufprallgeschwindigkeiten von bis zu 9,400 km/h überstehen konnten, was es Raumfahrzeugen ermöglichte, sie einzusammeln, ohne sie zu zerstören. Diese Entdeckung hat nicht nur Auswirkungen auf die Untersuchung von Enceladus, sondern auch auf andere wasserführende Monde wie Jupiters Europa.

Wissenschaftler sind seit langem von der Möglichkeit fasziniert, im unterirdischen Ozean von Enceladus Lebenszeichen zu finden, insbesondere in den Eiswolken, die von seiner Oberfläche aufsteigen. Allerdings war es eine große Herausforderung, organische Moleküle aus diesen Wolken zu sammeln, ohne sie zu beschädigen. Diese Studie gibt einen Hoffnungsschimmer und legt nahe, dass es tatsächlich möglich sein könnte, unbeschädigte Eiskörner aus Enceladus zu sichern und ein klares Verständnis der darin enthaltenen Verbindungen zu erlangen.

Bei dem Experiment wurden Eispartikel erzeugt, indem Wasser durch eine Hochspannungsnadel gedrückt wurde, wodurch das Wasser in winzige Tröpfchen zerfiel. Diese Tröpfchen kristallisierten dann beim Eintritt in ein Vakuum zu Eiskörnern. Anschließend schickten die Forscher die gehärteten Körner durch ein Spektrometer und analysierten sie.

„Wir haben gezeigt, dass es möglich ist, organische Moleküle aus den Eiswolken von Enceladus zu sammeln, ohne sie zu zerstören“, sagte Robert Continetti, einer der an der Studie beteiligten Forscher. Dieser Durchbruch eröffnet spannende Möglichkeiten für zukünftige Missionen wie den Europa Clipper, der möglicherweise ähnliche Aminosäuren aus Eiskörnern auf dem Jupitermond Europa sammeln könnte.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht und bedeuten einen entscheidenden Fortschritt in unserem Verständnis außerirdischen Lebens. Während der Schwerpunkt auf Enceladus lag, gehen die Auswirkungen dieser Forschung über einen einzelnen Mond in unserem Sonnensystem hinaus. Indem sie Einblicke in die Überlebensfähigkeit von Aminosäuren während der Raumfahrt liefern, ebnen diese Erkenntnisse den Weg für umfassendere Erkundungen und die Suche nach Leben in anderen wasserreichen Umgebungen.

