Forscher bringen Licht ins Rätsel der schnellen Funkausbrüche

Wissenschaftler des SETI-Instituts haben kürzlich erhebliche Fortschritte bei der Aufklärung des mysteriösen Phänomens der Fast Radio Bursts (FRBs) erzielt. Diese rätselhaften Ausbrüche intensiver Radiowellen aus dem Weltraum faszinieren Astronomen seit langem, und dank einer detaillierten Beobachtung des wiederkehrenden FRB 20220912A sind nun neue Erkenntnisse entstanden.

Während eines ausgedehnten Beobachtungszeitraums von 541 Stunden mit dem modernisierten Allen Telescope Array (ATA) entdeckten Forscher 35 FRBs, die vom Repeater FRB 20220912A stammten. Bemerkenswerterweise zeigten alle 35 Ausbrüche unterschiedliche Energiesignaturen und waren im unteren Teil des Frequenzspektrums konzentriert. Dieser Befund bestätigt das bestehende Wissen über FRBs und führt gleichzeitig einige neue Merkmale ein.

Dr. Sofia Sheikh, die Hauptautorin der Studie, zeigte sich begeistert über die Ergebnisse und erklärte: „Wir beschränken die Quelle von FRBs beispielsweise auf extreme Objekte wie Magnetare, aber kein bestehendes Modell kann alles erklären.“ Eigenschaften, die bisher beobachtet wurden.“ Die Ergebnisse der Studie stützen die Annahme, dass neue Teleskope mit einzigartigen Fähigkeiten, wie das ATA, Licht in diese herausragenden Geheimnisse der FRB-Wissenschaft bringen können.

Die kürzlich in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichte Studie enthüllte weitere faszinierende Verhaltensweisen von FRBs. Die Forscher entdeckten während des zweimonatigen Beobachtungszeitraums eine deutliche Abnahme der Mittenfrequenz der Ausbrüche, die einem unerwarteten kosmischen Pfeifen ähnelte. Sie stellten außerdem einen Zusammenhang zwischen Bandbreite und Mittenfrequenz sowie zeitliche Schwankungen der Burst-Dauer fest.

Obwohl die Studie potenzielle Muster innerhalb und zwischen FRBs untersuchte, zeigte sich kein erkennbares Muster. Dies verstärkt die Unvorhersehbarkeit dieser Himmelsphänomene. Die Beobachtungen ermöglichten es den Forschern jedoch, einen Grenzwert für die hellsten Ausbrüche von FRB 20220912A vorherzusagen, was Einblicke in seinen Beitrag zur gesamten kosmischen Signalrate lieferte.

Das Allen Telescope Array spielte eine entscheidende Rolle bei der Entschlüsselung der Geheimnisse der FRBs. Mit seiner einzigartigen Fähigkeit, zahlreiche Frequenzkanäle gleichzeitig aufzuzeichnen, bietet der ATA sofortige Kontrollen von FRBs und ermöglicht Einblicke in deren Verhalten in einem breiten Spektrum. Laufende Upgrades des ATA versprechen noch mehr verbesserte Fähigkeiten, was zu weiteren Fortschritten in unserem Verständnis von FRBs führen wird.

Während Wissenschaftler weiterhin auf der Suche nach dem Verständnis des Kosmos sind, bringt uns jede neue Entdeckung der Aufklärung der Ursprünge und Eigenschaften dieser faszinierenden kosmischen Signale näher.