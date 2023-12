Neue Sammelaufnäher in limitierter Auflage feiern die vierte Staffel von „For All Mankind“.

By

Icon Heroes hat die Veröffentlichung eines mit Spannung erwarteten neuen Satzes sammelbarer Patches angekündigt, die von der erfolgreichen Apple TV+-Serie „For All Mankind“ inspiriert sind. Die 13 gestickten Aufnäher weisen einzigartige Designs aus der neuesten Staffel auf und sind die perfekte Möglichkeit für Fans, ihre Liebe für das gefeierte alternative Weltraumgeschichtedrama zu zeigen.

Im Gegensatz zu früheren Patch-Sets bieten diese neuen Ergänzungen die perfekte Balance in Bezug auf Größe und Detailliertheit. Icon Heroes arbeitete eng mit dem Produktionsteam von „For All Mankind“ zusammen, um sicherzustellen, dass diese Patches die in der Serie gezeigten Embleme genau nachbilden. Vom Logo der als M7 bekannten Marssiedlung bis hin zu den Insignien von Happy Valley, der von einer internationalen Koalition gegründeten Marsbasis, fängt jeder Patch die Essenz der fesselnden Handlung der Serie ein.

Einige der Patches heben wichtige Einrichtungen hervor, die die Marsbasis unterstützen. Das Emblem der Aluminiumgießerei Happy Valley, benannt nach dem griechischen Gott der Metallverarbeitung Hephaistos, weist aufwendige Designelemente auf. Darüber hinaus zeigt der Patch, der Eden, die Gewächshäuser von Happy Valley, darstellt, eine Pflanze vor dem Hintergrund des Mars. Auf einem anderen Patch ist die Form eines Wassertropfens zu sehen, ein Symbol für die Ares-Untergrundschnecke, die zur Gewinnung von Marsmaterialien verwendet wird.

Darüber hinaus sind fünf Patches eine Hommage an bedeutende Raumschiffe und Missionen der vierten Staffel. Der Phoenix, ein umgebautes Raumschiff, das zur permanenten Raumstation wurde, ist auf einem farbenfrohen Aufnäher abgebildet. Das Abzeichen der Titania, einer Raumfähre der zweiten Generation, weist auf ein Fusionstriebwerksexperiment hin. Die Insignien für das Mars-Transportschiff Sojourner 2 enthalten eine subtile Anspielung auf Besatzungsmitglieder des Serienproduktionsteams.

Abgerundet wird die Sammlung durch Patches für die Ranger-Missionen zum Einfangen von Asteroiden. Ranger 1 auf dem Weg zum XF Kronos trägt die Namen der Co-Piloten und der ersten Person, die einen Asteroiden betrat. Das Ranger 2-Emblem zeigt den Zielasteroiden, bekannt als „Goldlöckchen“.

Das Patch-Set ist für 110 US-Dollar erhältlich und Icon Heroes bietet auch Vorbestellungen für Neuveröffentlichungen seiner Patch-Sets aus den ersten drei Staffeln an. Fans können auch ihre Pin-Back-Button-Sets mit Emblem-Motiven aus früheren Episoden erkunden.

Feiern Sie Ihre Leidenschaft für „For All Mankind“, indem Sie Ihre Lieblingsjacke oder Ihren Lieblingsrucksack mit diesen exklusiven Aufnähern schmücken, und zeigen Sie der Welt, dass Sie ein echter Fan dieses fesselnden Weltraumdramas sind.