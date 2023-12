Neue Theorie stellt das Verständnis der Dunklen Materie in der Astrophysik in Frage

Forscher der University of California in Riverside haben eine neue Theorie namens „selbstwechselwirkende dunkle Materie“ (SIDM) vorgeschlagen, die traditionelle Überzeugungen über dunkle Materie in Frage stellt und mögliche Erklärungen für zwei astrophysikalische Rätsel bietet. Dunkle Materie, von der angenommen wird, dass sie 85 % der Materie im Universum ausmacht, ist nicht leuchtend und kann nicht direkt beobachtet werden. Die vorherrschende Theorie, bekannt als kalte dunkle Materie (CDM), geht davon aus, dass Teilchen der dunklen Materie nicht miteinander interagieren. Die neue SIDM-Theorie legt jedoch nahe, dass Teilchen der Dunklen Materie durch eine dunkle Kraft selbst interagieren.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Professor Hai-Bo Yu führte hochauflösende Simulationen durch, um die Bildung kosmischer Strukturen mit starken Selbstwechselwirkungen der Dunklen Materie zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass SIDM zwei extreme Beobachtungen in der Astrophysik erklären kann. Das erste Rätsel ist die Existenz eines Halos aus dunkler Materie hoher Dichte in einer massiven elliptischen Galaxie, was den Vorhersagen der CDM-Theorie widerspricht. Das zweite Rätsel sind die extrem geringen Dichten von Halos aus dunkler Materie in ultradiffusen Galaxien, die mit CDM schwer zu erklären sind. Halos aus dunkler Materie sind unsichtbare Materie, die Galaxien umgibt.

Durch die Berücksichtigung von Selbstwechselwirkungen zwischen Teilchen aus dunkler Materie führt SIDM einen Wärmetransfer innerhalb von Halos aus dunkler Materie ein, was zu unterschiedlichen Dichteprofilen in den zentralen Regionen von Galaxien führt. Diese Vielfalt kann für die beobachteten Dichteschwankungen sowohl in Halos mit hoher als auch mit niedriger Dichte verantwortlich sein. Nach Angaben des Forschungsteams stellen diese Ergebnisse das traditionelle Verständnis der Dunklen Materie in Frage und legen nahe, dass sie möglicherweise komplexer und lebendiger ist als bisher angenommen.

Die Studie unterstreicht auch die Bedeutung astrophysikalischer Beobachtungen und Computersimulationen für die Erforschung der Natur der Dunklen Materie. Angesichts der bevorstehenden Fortschritte bei astronomischen Observatorien wie dem James Webb-Weltraumteleskop und dem Rubin-Observatorium hoffen Forscher, weitere Daten zu sammeln, um die SIDM-Theorie zu stützen oder zu widerlegen. Diese Forschung eröffnet neue Wege zur Erforschung der Geheimnisse der Dunklen Materie und zur Verbesserung unseres Verständnisses des Universums.

