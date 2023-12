Neue Entdeckung: CUTE-Raumsonde enthüllt überraschende Einblicke in „heiße Jupiter“

In einer bahnbrechenden Studie hat das Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE), eine Miniaturraumsonde, unschätzbare Daten über die Atmosphäre von „heißen Jupitern“ geliefert – Gasriesen, die in der Nähe ihrer Muttersterne kreisen. Diese bemerkenswerte Mission hat gezeigt, dass der Prozess, bei dem diese massiven Exoplaneten ihre Atmosphäre verlieren, weitaus komplexer ist als bisher angenommen.

Heiße Jupiter ähneln, wie ihr Name schon sagt, unserem eigenen Jupiter, kreisen jedoch viel näher an ihren Wirtssternen und vollenden ihre Umdrehungen in nur wenigen Erdentagen. Die intensive Hitze des Sterns führt dazu, dass diese Planeten extrem hohe Temperaturen erreichen und ihre Atmosphären sich auf unglaubliche Größen ausdehnen, vergleichbar mit Brot, das in einem Ofen aufgeht.

Das nur 14 Zoll lange Raumschiff CUTE hat bisher sieben heiße Jupiter erfolgreich beobachtet. Überraschenderweise deuten die gesammelten Daten darauf hin, dass nicht alle dieser Planeten einen atmosphärischen Verlust erleiden. Während Wissenschaftler lange geglaubt hatten, dass die intensive Sternstrahlung über Millionen oder Milliarden von Jahren Atmosphären abtragen würde, deuten die Ergebnisse von CUTE auf ein differenzierteres Verständnis des Prozesses hin.

Kevin France, der leitende Forscher der Mission, erklärt: „Die Planeten scheinen in allen Facetten zu kommen“ und betont die Vielfalt dieser mysteriösen Himmelskörper. Die Raumsonde CUTE hat es Wissenschaftlern ermöglicht, ihr Wissen über die verschiedenen Planetentypen in der Milchstraße zu erweitern, darunter auch solche, die sich stark von unserem eigenen Sonnensystem unterscheiden.

Zu den Beobachtungen von CUTE gehört die Untersuchung der Schwächung des Sternenlichts, wenn Planeten vor ihren Sternen vorbeiziehen. Bemerkenswert ist die Präzision der Raumsonde, mit der bereits ein Rückgang des Sternenlichts um 1 % festgestellt werden kann. Diese bahnbrechenden Erkenntnisse werden auf dem Treffen der American Geophysical Union 2023 in San Francisco vorgestellt.

CUTE wurde im September 2021 gestartet und befindet sich derzeit in einer Umlaufbahn etwa 525 km über der Erdoberfläche. Es wird erwartet, dass die Raumsonde bis 2027 weiterhin Daten sammelt und dann wieder in die Erdatmosphäre eintritt.