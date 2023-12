Neue Einblicke in die Vielfalt von Exoplaneten

Zusammenfassung: Forscher haben mit dem Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE), einem kleinen Raumschiff mit einer Länge von nur 14 Zoll, bedeutende Entdeckungen über „heiße Jupiter“ gemacht, Gasriesen-Exoplaneten, die in der Nähe ihrer Heimatsterne kreisen. Frühere Theorien deuteten darauf hin, dass diese Planeten aufgrund der Einwirkung intensiver Sternstrahlung ihre Atmosphäre verlieren, doch die Daten von CUTE zeigen ein komplexeres Bild. Einige heiße Jupiter verlieren tatsächlich ihre Atmosphäre, während andere intakt bleiben. Diese Forschung trägt zu einem besseren Verständnis der vielfältigen Planeten in der Milchstraße und der physikalischen Prozesse bei, die sie formen.

In einem großen Durchbruch hat die Raumsonde CUTE sieben heiße Jupiter beobachtet und herausgefunden, dass diese Planeten in verschiedenen Formen vorkommen. „Die Planeten scheinen in allen Varianten zu kommen“, sagte Kevin France, der Hauptforscher des Projekts. Diese neuen Informationen stellen die Vorstellung in Frage, dass heiße Jupiter unter dem unerbittlichen Ansturm der Sternstrahlung gleichmäßig ihre Atmosphäre verlieren.

Die Fähigkeit von CUTE, präzise Messungen der Atmosphären dieser Exoplaneten zu sammeln, hat aufregende Möglichkeiten zum Verständnis der Weite des Universums eröffnet. „Wir wollen verstehen, wie unser Sonnensystem in die Familie der Sonnensysteme im Universum passt, einschließlich derjenigen, die nicht wie die nächsten Nachbarn der Erde aussehen“, erklärte Frankreich. Durch die Untersuchung sowohl großer als auch kleiner Planeten, derer mit Leben und derer ohne Leben, hoffen die Forscher, die verschiedenen physikalischen Prozesse aufzudecken, die diese Himmelskörper steuern.

Die Raumsonde erreicht ihre bemerkenswerten Beobachtungen, indem sie entfernte Planeten beobachtet, während sie vor ihren Wirtssternen vorbeiziehen, wodurch das Sternenlicht schwächer wird. Die Empfindlichkeit von CUTE ist so hoch, dass es sogar einen Rückgang des Sternenlichts um 1 Prozent erkennen kann. Dieses Maß an Präzision ermöglicht es Wissenschaftlern, wertvolle Daten zu sammeln und ihr Verständnis von Exoplaneten zu verfeinern.

Die jüngsten Erkenntnisse werden auf dem Treffen der American Geophysical Union 2023 in San Francisco vorgestellt. CUTE wurde im September 2021 gestartet und wird seine Mission fortsetzen, bis es 2027 wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Der Beitrag der Raumsonde zur Erforschung von Exoplaneten stellt einen entscheidenden Schritt vorwärts bei der Lösung der Geheimnisse unseres riesigen und vielfältigen Universums dar.