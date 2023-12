Neu entdecktes skurriles Muster in schnellen Funkausbrüchen trägt zum Geheimnis des Kosmos bei

Fast Radio Bursts (FRBs), diese hellen und kurzen Blitze von Radiowellen aus dem Weltraum, geben Astronomen weiterhin Rätsel auf. Diese intensiven Ereignisse wurden erstmals 2007 entdeckt und von verschiedenen Punkten im Universum aus beobachtet. Die Energie, die diese Ausbrüche in nur einem Bruchteil einer Sekunde erzeugen, kann der Energie entsprechen oder diese sogar übertreffen, die die Sonne in einem ganzen Jahr erzeugt. Die Ursache dieser kosmischen Phänomene bleibt jedoch unbekannt.

In einer kürzlich in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichten Studie haben Wissenschaftler eine faszinierende Entdeckung in einem neu entdeckten sich wiederholenden FRB namens FRB 20220912A gemacht. Diese Entdeckung bietet Forschern wertvolle Hinweise auf ihrer Suche nach der Quelle dieser Ausbrüche und wirft gleichzeitig neue Rätsel auf, die es zu lösen gilt.

Mit dem Allen Telescope Array (ATA) des kalifornischen SETI Institute, das aus 42 Antennen am Hat Creek Radio Observatory besteht, entdeckten Astronomen über einen Zeitraum von zwei Monaten 35 schnelle Radiostöße aus einer einzigen Quelle. Während die meisten FRBs flüchtig und schwer zu beobachten sind, wurde bei einigen beobachtet, dass sie sich wiederholen und nachfolgende Ausbrüche aussenden, sodass Wissenschaftler sie auf entfernte Galaxien zurückführen können.

Anfangs schien FRB 20220912A anderen bekannten Repeatern zu ähneln, wobei jeder Burst von höheren zu niedrigeren Frequenzen wechselte. Eine genauere Untersuchung des Signals ergab jedoch ein neuartiges Merkmal: einen merklichen Abfall der Mittenfrequenz der Ausbrüche, der einem himmlischen Gleitpfeifen ähnelte. Um dies zu veranschaulichen, wandelten die Forscher die Signale mithilfe von Noten auf einem Xylophon in Töne um, wobei hohe Töne den Beginn der Ausbrüche und tiefe Töne die abschließenden Töne darstellten.

Trotz der Analyse des Zeitpunkts zwischen den einzelnen Ausbrüchen konnten die Forscher kein erkennbares Muster für FRB 20220912A erkennen, was die Unvorhersehbarkeit dieser Himmelsereignisse noch weiter unterstreicht. Diese Studie bestätigt nicht nur bekannte Eigenschaften von FRBs, sondern enthüllt auch neue Aspekte dieser mysteriösen Phänomene, wie die leitende Studienautorin Dr. Sofia Sheikh vom SETI-Institut feststellte.

Während Astronomen spekulieren, dass einige FRBs von Magnetaren oder Kollisionen zwischen dichten Neutronensternen stammen könnten, kann kein einzelnes Modell die beobachteten Eigenschaften vollständig erklären. Da das Allen Telescope Array fortlaufend modernisiert wird, könnten zukünftige Beobachtungen mehr Licht auf das Verhalten und die Ursprünge schneller Radioausbrüche werfen. Die einzigartigen Fähigkeiten von Teleskopen wie dem ATA bieten neue Perspektiven im weiten Bereich der FRB-Wissenschaft.