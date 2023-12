Studenten aus New Brunswick bereiten sich darauf vor, einen Minisatelliten ins All zu schicken

By

Eine Gruppe von Universitätsstudenten aus New Brunswick macht erhebliche Fortschritte bei ihrer Mission, einen Minisatelliten ins All zu schicken. Der nach dem Blumenwappen der Provinz benannte Satellit Satellite Violet hat die Tests bei der Canadian Space Agency erfolgreich abgeschlossen und soll Anfang 2022 zur Internationalen Raumstation fliegen. Sobald er in die Erdumlaufbahn gebracht wird, kann das Team wissenschaftliche Experimente durchführen Studieren Sie die obere Atmosphäre und das Wetter, indem Sie Violets Bewegungen verfolgen und GPS-Signale erfassen.

An dem Projekt, das 2018 begann, waren über 300 Personen beteiligt, darunter 274 Studierende. Das Minisatellitenprojekt wurde von der Canadian Space Agency und der New Brunswick Innovation Foundation finanziert. Professor Brent Petersen vom Fachbereich Elektrotechnik und Computertechnik der University of New Brunswick betonte die Bedeutung der Funkkommunikation, sobald sich der Satellit im Weltraum befindet.

Das Team arbeitet derzeit an der Errichtung einer Bodenstation im Gillin Hall der UNB mit einer 17-Fuß-Antenne auf dem Dach. Die Bodenstation wird als Kontrollraum für die Interaktion mit Violet über Funksignale dienen. UNB ist für die Steuerungs- und Kommunikationsphase des Satelliten verantwortlich und behebt eventuell auftretende technische Herausforderungen. Auch Studierende anderer Ingenieurabteilungen der Université de Moncton und des New Brunswick Community College haben zu dem Projekt beigetragen.

Das rund 400,000 US-Dollar teure Minisatellitenprojekt ist Teil des kanadischen CubeSat-Programms, das darauf abzielt, postsekundäre Studenten in verschiedenen Aspekten von Weltraummissionen auszubilden. Nach Erreichen der Internationalen Raumstation wird Violet in die Umlaufbahn gebracht und zusammen mit insgesamt 14 kanadischen Minisatelliten eingesetzt. Der Satellit soll die Erde mit einer Geschwindigkeit von acht Kilometern pro Sekunde umkreisen und nach Abschluss seiner Mission in der Atmosphäre zerfallen. Das Team ist begeistert und stolz auf seine Leistung. Der Student Noah Lydon beschreibt die Erfahrung als eine einmalige Gelegenheit.

