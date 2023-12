Neue Mondmission deckt überraschende Entdeckungen auf dem Mond auf

By

Eine bahnbrechende Mondmission Südkoreas hat kürzlich unerwartete Erkenntnisse über die andere Seite des Mondes enthüllt und eine Fülle neuer Erkenntnisse hervorgebracht. Der Korea Pathfinder Lunar Orbiter, bekannt als Danuri, wurde im August 2022 gestartet und untersucht den Mond seit seinem Eintritt in seine Umlaufbahn im Dezember desselben Jahres akribisch. Forscher präsentierten ihre bemerkenswerten Entdeckungen auf dem Treffen der American Geophysical Union in San Francisco.

Eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse der Mission kam vom Gammastrahlenspektrometer an Bord von Danuri. Dieses Instrument misst nicht nur hochenergetische elektromagnetische Strahlung, die von der Mondoberfläche ausgeht, und gibt Aufschluss über die chemische Zusammensetzung seiner Mineralien, sondern hat auch Gammastrahlen entdeckt, die aus anderen Teilen des Weltraums stammen. Tatsächlich beobachteten Wissenschaftler den hellsten jemals aufgezeichneten Gammastrahlenausbruch, der von einer 580 Millionen Parsec entfernten Galaxie ausging. Darüber hinaus erfasste Danuri zahlreiche Gammastrahlenausbrüche entfernter Sterne und zeichnete Strahlungsspitzen auf, die durch Sonnenstürme verursacht wurden.

Darüber hinaus hat Danuris hochauflösende Kamera mit dem treffenden Namen „ShadowCam“ beispiellose Einblicke in die Polarkrater des Mondes geliefert, die permanent in Dunkelheit gehüllt sind. Durch die Erfassung des schwachen Lichts, das von benachbarten beleuchteten Bereichen gestreut wurde, zeigte die Kamera, dass einige Krater in der Nähe des Mondäquators weniger ausgeprägt zu sein schienen als bisher angenommen. Dieses Ergebnis unterstreicht, wie wichtig es ist, Krater bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu vergleichen, um eine genauere Interpretation der Bilder von den Mondpolen zu erhalten.

Dennoch stand eines der Flaggschiffinstrumente der Mission, die polarisierten Kameras zur Beobachtung der Mondoberfläche, vor Herausforderungen. Nur eine der Kameras ist betriebsbereit und arbeitet viel langsamer als erwartet. Darüber hinaus erwies sich die Bildverarbeitung aufgrund von Verschmierungen und Artefakten als schwierig, da die Extraktion wissenschaftlicher Daten viel Zeit und Mühe erfordert.

Trotz dieser Rückschläge hat der Gesamterfolg der Danuri-Mission die Erwartungen übertroffen. Da die Raumsonde ihre prognostizierte Lebensdauer von einem Jahr bereits überschritten hat, könnte sie noch mehrere Monate oder sogar Jahre weiter betrieben werden. Ein bevorstehender Test wird die Fähigkeit der Mission sein, einer Sonnenfinsternis im März 2025 standzuhalten, bei der das Sonnenlicht abgeschnitten wird und die Raumsonde ausschließlich auf ihre Batterien angewiesen sein wird. Die Missionsleiter warten gespannt auf den Ausgang dieser Herausforderung, bevor sie Entscheidungen über die zukünftige Dauer der Mission treffen.