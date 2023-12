Neues Journal of Geophysical Research: Maschinelles Lernen revolutioniert wissenschaftliche Entdeckungen

Mit der Veröffentlichung des Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation macht die Forschung in den Erd- und Weltraumwissenschaften einen bahnbrechenden Sprung nach vorne. Diese neue Zeitschrift, die jetzt für Einreichungen geöffnet ist, zielt darauf ab, die Schnittstelle zwischen datengesteuerten und rechnerischen Methoden zu untersuchen, um das Wissen auf diesem Gebiet zu erweitern.

Im Gegensatz zur traditionellen geophysikalischen Forschung, die sich stark auf etablierte Theorien und empirische Beobachtungen stützt, bieten maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz eine neue Perspektive. Mithilfe statistischer Analysen, mathematischer Modelle und innovativer Berechnungsmethoden können Wissenschaftler neue Erkenntnisse über die Erd- und Weltraumwissenschaften gewinnen.

Enrico Camporeale, Gründungs-Chefredakteur von JGR: Machine Learning and Computation, teilt seine Inspiration für diese neue Zeitschrift. Mit einem Hintergrund in der Weltraumplasmaphysik und einem wachsenden Interesse am wissenschaftlichen maschinellen Lernen glaubt Camporeale, dass maschinelles Lernen das Potenzial hat, die vierte Säule wissenschaftlicher Entdeckungen zu werden. Durch die Schaffung einer speziellen Plattform für diese innovativen Arbeiten können Wissenschaftler den Fortschritt dieses aufstrebenden Bereichs beschleunigen.

Während Tools wie ChatGPT, ein generatives KI-Tool, wegen ihrer Fähigkeit zur Generierung von Text und Bildern Aufmerksamkeit erregt haben, sind sie möglicherweise nicht für wissenschaftliche Entdeckungen geeignet. Diese Tools können plausible, aber ungenaue Informationen liefern, was Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit und Ethik aufkommen lässt. Camporeale weist darauf hin, dass nicht-generative KI-Tools wie Algorithmen für maschinelles Lernen für wissenschaftliche Probleme besser geeignet sind. Sie ermöglichen es Wissenschaftlern, riesige Datenmengen zu erforschen und zu verstehen, und können zur Entdeckung neuer physikalischer Erkenntnisse führen.

Die Auswirkungen des maschinellen Lernens auf die wissenschaftliche Entdeckung sind bereits in verschiedenen Bereichen erkennbar. Beispielsweise haben bei der numerischen Wettervorhersage (NWP) auf maschinellem Lernen basierende Emulatoren oder Beschleuniger für physikbasierte Simulationen eine ähnliche oder bessere Genauigkeit bei deutlich reduzierter Rechenzeit gezeigt. Dieser revolutionäre Ansatz hat das Potenzial, nicht nur das Gebiet der Geowissenschaften, sondern auch andere Bereiche der wissenschaftlichen Forschung zu verändern.

Während viele AGU-Zeitschriften Artikel veröffentlicht haben, die Techniken des maschinellen Lernens nutzen, füllt diese neue Zeitschrift eine Nische, indem sie sich auf die Entwicklung und Anwendung neuartiger ML-Techniken zur Beantwortung spezifischer wissenschaftlicher Fragen konzentriert. Durch die Bereitstellung eines speziellen Veranstaltungsortes für diese Arbeiten stellt JGR: Machine Learning and Computation sicher, dass diese wertvolle Forschung die angemessene Bewertung und Anerkennung erhält, die sie verdient.

Der Start des Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation markiert ein spannendes Kapitel wissenschaftlicher Entdeckungen. Mit dieser neuen Plattform können Wissenschaftler in den Erd- und Weltraumwissenschaften die Leistungsfähigkeit des maschinellen Lernens nutzen, um verborgene Muster aufzudecken, neues Wissen aufzudecken und das Gebiet in eine neue Ära der Erforschung zu katapultieren.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Neues Journal of Geophysical Research: Maschinelles Lernen revolutioniert wissenschaftliche Entdeckungen