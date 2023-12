Riesige Eisberge aus dem Weltraum gesehen: Eine Erinnerung an die Auswirkungen des Klimawandels

Der Astronaut Andreas Mogensen, der sich derzeit auf der Internationalen Raumstation (ISS) befindet, hat atemberaubende Bilder von riesigen Eisbergen aufgenommen, die im Südatlantik schwimmen. Diese Bilder sind eine eindrucksvolle Erinnerung an die Auswirkungen des Klimawandels, da sich die Erde weiter erwärmt.

Aus der Sicht der ISS erscheinen die Eisberge als weiße Wolken vor dem tiefblauen Ozean. „Es stellt sich heraus, dass man Eisberge mit bloßem Auge vom Weltraum aus sehen kann“, äußerte Mogensen in einem Tweet. „Wir haben in letzter Zeit viele Eisberge im Südatlantik gesehen. Vielleicht liegt es an ihrer ausgeprägten Geometrie oder am Farbkontrast, aber sie sind vom Weltraum aus gut sichtbar.“

Mogensens Beobachtungen machen auf das schnelle Abschmelzen der Gletscher und den darauf folgenden Anstieg des Meeresspiegels aufmerksam. Er erwähnte, dass Orte wie die Malediven in den nächsten 70 Jahren aufgrund der Überschwemmung aufgrund des steigenden Ozeans möglicherweise nicht mehr existieren.

Insbesondere stellten Wissenschaftler kürzlich fest, dass sich der größte Eisberg der Welt, A23a, zum ersten Mal seit über drei Jahrzehnten wieder in Bewegung gesetzt hat. Dieser riesige antarktische Eisberg bedeckt eine Fläche von fast 4,000 Quadratkilometern (1,500 Quadratmeilen) und ist etwa dreimal so groß wie New York City. Seine Bewegung wird von Glaziologen des British Antarctic Survey genau beobachtet.

Wenn A23a an Geschwindigkeit gewinnt, wird erwartet, dass es in den antarktischen Zirkumpolarstrom getrieben wird und dabei einem Weg folgt, der als „Eisberggasse“ bekannt ist. In dieser Region im Südpolarmeer treiben große Eisberge häufig im dunklen Wasser.

Die fesselnden Bilder, die Mogensen geteilt hat, erinnern eindringlich an die dringende Notwendigkeit, den Klimawandel anzugehen. Der visuelle Beweis für schmelzende Eisberge und die daraus resultierenden Folgen, wie etwa den Anstieg des Meeresspiegels, sollten weltweite Bemühungen zur Abmilderung der Auswirkungen des Klimawandels und zum Schutz gefährdeter Regionen vor irreversiblen Schäden fördern.