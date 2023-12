Klimawandel: Eisberge im Südatlantik verdeutlichen den Anstieg des Meeresspiegels

By

Der Astronaut Andreas Mogensen hat von der Internationalen Raumstation (ISS) aus atemberaubende Bilder von riesigen Eisbergen aufgenommen, die im Südatlantik schwimmen. Diese Eisberge, die durch die Erwärmung unseres Planeten entstehen, brechen Gletscher und Eisschilde ab und gelangen in den Ozean. Die Fotos, die Mogensen auf der Social-Media-Plattform X geteilt hat, zeigen die Eisberge, wie sie aus dem Weltraum erscheinen und kleinen weißen Flecken vor dem leuchtend blauen Meerwasser ähneln.

Mogensen brachte seine Überraschung darüber zum Ausdruck, dass er Eisberge mit bloßem Auge aus dem Weltraum beobachten konnte, und bestätigte seine frühere Skepsis. Er führte ihre Sichtbarkeit auf ihre ausgeprägten geometrischen Formen und kontrastierenden Farben zurück. Die Fotos zeigen nicht nur drei deutlich größere Eisberge, sondern auch mehrere kleinere Fragmente, die sich wahrscheinlich während ihrer Reise über den Ozean gelöst haben.

Darüber hinaus zeigen die Bilder die teilweise unter Wasser liegenden Teile der Eisberge und die Meereswellen, die sich um die sichtbaren, an der Oberfläche schwimmenden Teile brechen. Benutzer von X haben diese bemerkenswerten Details bemerkt. Mogensens neuestes Eisbergbild enthält eine starke Botschaft zum Klimawandel, die in seiner Besorgnis über schmelzende Gletscher und steigende Meeresspiegel zum Ausdruck kommt.

Das Abschmelzen der Gletscher ist die Hauptursache für den Anstieg des Meeresspiegels, da das von den Gletschern abfließende Wasser in die Ozeane fließt. Allerdings spielt bei diesem Phänomen auch das Abschmelzen von Treibeis eine Rolle. Wenn das Eis schmilzt, verdünnt es das Meerwasser, verringert seine Dichte und führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels.

Insbesondere haben jüngste Beobachtungen von Astronauten und Erdbeobachtungssatelliten mehrere bemerkenswerte Eisberge hervorgehoben. A23a, der größte Eisberg der Welt, wurde beobachtet, wie er über die antarktischen Gewässer hinaus driftete, nachdem er über drei Jahrzehnte auf dem Boden geblieben war. Dieses Abschmelzen hat den Eisberg dünner gemacht und ihm den zusätzlichen Auftrieb verliehen, der erforderlich ist, um vom Meeresboden abzuheben und in Richtung Südatlantik getragen zu werden.

Die Überwachung der Flugbahn von Eisbergen auf der Erde ist für Wissenschaftler von entscheidender Bedeutung, und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) ist in diesem Bereich unverzichtbar geworden. KI-Algorithmen ermöglichen die schnelle Identifizierung massiver Eisberge in Satellitenbildern und helfen dabei, Veränderungen in Größe, Form und Bewegung im Laufe der Zeit zu verfolgen. Diese technologischen Fortschritte tragen auch dazu bei, die Umweltauswirkungen dieser Eisberge zu verstehen.

Während wir immer wieder Zeuge der faszinierenden Bilder von Eisbergen werden, die aus dem Weltraum aufgenommen wurden, ist dies eine lebendige Erinnerung an die dringende Notwendigkeit, den Klimawandel anzugehen. Schnell schmelzende Gletscher und der daraus resultierende Anstieg des Meeresspiegels stellen eine erhebliche Bedrohung für Küstenregionen dar. Prognosen deuten darauf hin, dass Orte wie die Malediven in den kommenden Jahren möglicherweise untergehen werden.