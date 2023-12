ISRO nimmt Mondgestein und den Bau einer Raumstation ins Visier

By

Laut ISRO-Chef S. Somanath plant die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO), im Rahmen einer „Probenrückgabemission“ Steine ​​vom Mond zurückzubringen. In seiner Rede im Rashtrapati Bhavan Cultural Centre teilte Somanath mit, dass ISRO eine komplexe und autonome Mission entwirft, um dieses Ziel innerhalb der nächsten vier Jahre zu erreichen. Er erkannte die technischen Herausforderungen an, die mit der Landung auf dem Mond und der Bergung der Steine ​​verbunden sind, zeigte sich jedoch zuversichtlich in die Fähigkeiten von ISRO.

Neben der Mondmission erörterte Somanath die laufende Entwicklung des bemannten Raumfahrtprogramms Indiens. Er erklärte, dass die Service- und Besatzungsmodule bereits konzipiert seien und dass Schritte unternommen würden, um die Sicherheit künftiger Missionen zu gewährleisten. Somanath gab außerdem bekannt, dass Premierminister Narendra Modi den Bau einer Raumstation bis 2035 angeordnet hat. ISRO plant, das erste Modul der Raumstation bis 2028 zu starten, gefolgt von der bemannten Raumstation im Jahr 2035.

Der ISRO-Chef betonte die Bedeutung der Ausweitung der indischen Raumfahrtaktivitäten und der Erhöhung des Anteils des Landes an der Raumfahrtwirtschaft. Derzeit macht Indiens Raumfahrtwirtschaft nur 1.68 % des BIP aus, was nach Ansicht von Somanath für ein entwickeltes Land unzureichend ist. Um ihr Ziel zu erreichen, möchte ISRO eine lebendige Industriebasis schaffen, weltraumgestützte Startups fördern und Technologien transferieren, um das Wachstum des Raumfahrtsektors zu unterstützen.

Während des Vortrags erwähnte Somanath auch die bevorstehende Chandrayaan-3-Mission und deutete an, dass Modelle des Raumfahrzeugs während der Parade zum Tag der Republik präsentiert werden könnten. Chandrayaan-3 soll auf dem Erfolg von Chandrayaan-2 aufbauen und die Mondoberfläche weiter erforschen.

Die ehrgeizigen Pläne von ISRO spiegeln ihr Engagement wider, die Weltraumforschung voranzutreiben und Indiens Position in der globalen Raumfahrtindustrie zu stärken. Mit dem Ziel, Mondgestein zurückzugeben und eine Raumstation zu bauen, nimmt ISRO neue Horizonte ins Visier und verschiebt die Grenzen wissenschaftlicher Entdeckungen.