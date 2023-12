Indiens ehrgeizige Mondmissionen ebnen den Weg für ein Probenrückgabeprogramm

By

Indiens Raumfahrtprogramm macht weiterhin Fortschritte bei der Monderkundung, und die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) bereitet sich auf ihre zukünftige Mission zur Probenrückgabe vor. Nach der erfolgreichen Landung eines kleinen Rovers auf der Mondoberfläche im Rahmen der Chandrayaan-3-Mission war Indien das vierte Land, dem eine solche Leistung gelang. Jetzt hat die ISRO den Antriebsteil von Chandrayaan-3 im Rahmen ihrer Vorbereitung auf das bevorstehende Probenrückgabeprogramm zurück in die Erdumlaufbahn gebracht.

Während die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten an Mondoperationen beteiligt sind, ist Indien auf diesem Gebiet relativ neu. Dennoch ist die ISRO entschlossen, weitere Mondoperationen durchzuführen und schließlich Proben vom Mond zur Analyse zu entnehmen. Um dies zu erreichen, ist ein Raumschiff unerlässlich, das in der Lage ist, zur Erde zurückzukehren. Glücklicherweise verfügte die ISRO über ein betanktes Raumschiff in der Umlaufbahn des Mondes.

Das Antriebsmodul, bestehend aus einem kleinen Kasten mit Solarpanel und Triebwerken, war ursprünglich für Kommunikationsweiterleitungszwecke nach dem Einsatz des Landers Vikram und des Rovers Pragyan gedacht. Da Rover und Lander jedoch während der Mondnacht in den Schlafmodus wechselten und anschließend nicht mehr aufwachten, verblieb im Antriebsmodul überschüssiger Treibstoff.

Die ISRO nutzte die Gelegenheit und beschloss, den zusätzlichen Treibstoff für die Erfassung zusätzlicher Daten zu nutzen. Manövrierte das Modul vorsichtig vom Mond weg und richtete es auf die Erdumlaufbahn. Die hohe Flughöhe wurde beibehalten, um Störungen durch geostationäre Objekte zu vermeiden. Derzeit umkreist das Antriebsmodul die Erde mit etwa 96,000 Meilen (154,000 Kilometern).

Die Fülle an Flugdaten, die im Rahmen der Mission von Chandrayaan-3 gewonnen wurden, werden der ISRO bei der Durchführung der geplanten Probenrückführungsmission eine große Hilfe sein. Die Mission lieferte nicht nur wertvolle Erkenntnisse, sondern bot auch Möglichkeiten für zusätzliche Tests. Bei der ersten Landung wurden die Triebwerke von Vikram für einen kurzen „Sprung“ an der Oberfläche gezündet, ein entscheidender Schritt bei der Rückkehr eines Landers in die Umlaufbahn.

Mit den von Chandrayaan-3 gewonnenen Erkenntnissen richtet die ISRO nun ihre Aufmerksamkeit auf Chandrayaan-4, eine Mission, die darauf abzielt, bereits im Jahr 2028 eine Probe vom Mond zu sammeln. Indiens ehrgeizige Mondmissionen ebnen den Weg für weitere wissenschaftliche Erforschung und Etablierung die Nation als Schlüsselakteur in der Weltraumforschung und -entdeckung.

