In einer schockierenden Wendung der Ereignisse hat die Universität Lund in Schweden beschlossen, ihre Astronomieabteilung aufgrund eines Mobbingskandals um zwei Seniorprofessoren aufzulösen. Der Fachbereich, der auf eine 350-jährige Geschichte zurückblicken kann, wurde aufgelöst und in den Fachbereich Physik eingegliedert.

Der Mobbing-Skandal ist an der Universität seit langem ein Thema, bereits seit 2008 gibt es mehrere Beschwerden gegen die beiden Professoren. Allerdings hat die Universität erst vor Kurzem Maßnahmen ergriffen. In einer Mitarbeiterbefragung im Jahr 70 gaben 2020 % der Befragten Beschwerden über Belästigung und Mobbing an, was das toxische Arbeitsumfeld in der Abteilung verdeutlicht.

Die Auflösung der Astronomieabteilung hatte erhebliche Auswirkungen auf die wissenschaftliche Gemeinschaft der Universität Lund. Viele Astronomen haben ihre Frustration über die verspätete Reaktion der Universität zum Ausdruck gebracht und erklärt, dass dies ihre Fähigkeit zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung beeinträchtigt. Die durch den Skandal verursachten Turbulenzen haben auch dazu geführt, dass mehrere prominente Astronomen die Universität verlassen haben.

Die Umstrukturierung betraf nicht nur die Abteilung für Astronomie, sondern auch die Gruppe für theoretische Physik in Lund. Früher Teil der Abteilung für Astronomie und theoretische Physik, ist die Gruppe nun auf andere Abteilungen verteilt, was zu weiteren Störungen und Unordnung führt.

Die Entscheidung, die Abteilung aufzulösen, stieß auf gemischte Reaktionen. Während einige glauben, dass dies die einzig gangbare Lösung zur Bewältigung der tief verwurzelten Probleme war, argumentieren andere, dass wertvolle Zeit und Ressourcen verschwendet wurden. Der Ruf der Universität Lund als renommierte Institution für astronomische Forschung ist getrübt, und es wird einige Zeit dauern, ihr Ansehen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft wieder aufzubauen.

Während die Astronomen das ehemalige Astronomiegebäude verlassen, bleibt das Schicksal der dort untergebrachten historischen Artefakte unklar. Zu diesen Artefakten gehört ein „Meridian“-Teleskop, das einst von Schwedens erster Astronomin verwendet wurde. Die Auflösung der Abteilung wirft Fragen zur Erhaltung und künftigen Nutzung dieser wertvollen Stücke der Wissenschaftsgeschichte auf.

Der Skandal an der Universität Lund ist eine deutliche Erinnerung an die Verbreitung von Mobbing und Belästigung in der Wissenschaft. Es unterstreicht die Notwendigkeit für Universitäten, wirksame Antworten auf solche Probleme zu entwickeln und ein sicheres und integratives Arbeitsumfeld für alle Fakultätsmitglieder und Forscher zu gewährleisten. Nur dann kann der wissenschaftliche Fortschritt wirklich gedeihen.