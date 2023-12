Neue Studie untersucht Neutronensternverschmelzungen und Gravitationswellen

Zusammenfassung:

Wissenschaftler haben Supercomputersimulationen durchgeführt, um die Auswirkungen der Verschmelzung von Neutronensternen auf Gravitationswellen zu untersuchen. Die Studie deckte einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Temperatur des Überrestes und der Frequenz der Gravitationswellen auf. Diese Erkenntnis ist für zukünftige Gravitationswellendetektoren von entscheidender Bedeutung, da sie es ihnen ermöglichen wird, zwischen verschiedenen Modellen heißer Kernmaterie zu unterscheiden.

Neutronensterne: Die Geheimnisse der Kernmaterie entschlüsseln

Neutronensterne dienen als unschätzbare Laboratorien für die Untersuchung von Kernmaterie unter extremen Bedingungen, die auf der Erde nicht reproduziert werden können. Durch die Beobachtung der Verschmelzung von Neutronensternen mit aktuellen Gravitationswellendetektoren haben Forscher Einblicke in das Verhalten kalter, ultradichter Materie gewonnen. Allerdings sind diese Detektoren nicht in der Lage, das nach der Fusion ausgesendete Signal zu erfassen, das wichtige Informationen über heiße Kernmaterie enthält. Es wird erwartet, dass die kommende Generation von Detektoren nicht nur die Empfindlichkeit gegenüber diesen Signalen erhöht, sondern auch zwischen verschiedenen Modellen differenziert, sodass Wissenschaftler genauere Modelle für heiße Kernmaterie entwickeln können.

Analyse von Neutronensternverschmelzungen im Detail

Um die Auswirkungen von Neutronensternverschmelzungen zu untersuchen, verwendeten Wissenschaftler den Computercode THC_M1. Dieser Code simuliert Neutronensternverschmelzungen und berücksichtigt dabei die durch die starken Gravitationsfelder der Sterne verursachte Raumzeitkrümmung sowie Neutrinoprozesse in dichter Materie. Um die thermischen Auswirkungen auf die Verschmelzung zu untersuchen, variierten die Forscher die spezifische Wärmekapazität in der Zustandsgleichung, die die Energiemenge quantifiziert, die erforderlich ist, um die Temperatur der Neutronensternmaterie um ein Grad zu erhöhen. Um die Zuverlässigkeit sicherzustellen, wurden Simulationen mit zwei Auflösungen durchgeführt, wobei Läufe mit höherer Auflösung unter Verwendung einer näherungsweiseren Neutrinobehandlung wiederholt wurden.

Die Studie mit dem Titel „Thermal Effects in Binary Neutron Star Mergers“ wurde von Jacob Fields, Aviral Prakash, Matteo Breschi, David Radice, Sebastiano Bernuzzi und André da Silva Schneider durchgeführt. Es wurde in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Die Finanzierung dieser Forschung erfolgte hauptsächlich durch das Department of Energy Office of Science, Nuclear Physics Program, mit zusätzlicher Unterstützung durch die National Science Foundation und die Europäische Union. Die in dieser Studie verwendeten Rechenressourcen wurden vom National Energy Research Scientific Computing Center, dem Pittsburgh Supercomputing Center und dem Institute for Computational and Data Science der Pennsylvania State University zur Verfügung gestellt.

Durch die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Temperatur der Überreste von Neutronensternverschmelzungen und der Frequenz der Gravitationswellen ebnet diese Studie den Weg für Fortschritte bei der Erkennung und dem Verständnis heißer Kernmaterie. Die Ergebnisse bieten vielversprechende Aussichten für zukünftige Gravitationswellendetektoren, die es Wissenschaftlern ermöglichen werden, die Geheimnisse des Universums weiter zu entschlüsseln.