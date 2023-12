Das Chandrayaan-3-Antriebsmodul von ISRO erkundet eine neue Umlaufbahn um die Erde

Zusammenfassung:

Das Chandrayaan-3-Antriebsmodul der ISRO, das den Vikram-Lander und den Pragyan-Rover erfolgreich zum Mond gebracht hat, hat eine neue Mission begonnen. Das Modul hat seine Mondumlaufbahn verlassen und umkreist nun mit mehr als 100 kg Treibstoff die Erde. Diese unerwartete Wendung der Ereignisse hat es Wissenschaftlern ermöglicht, zusätzliche Experimente durchzuführen und wertvolle Daten für zukünftige Mondmissionen zu sammeln.

Das Antriebsmodul umkreist die Erde derzeit in einer Höhe von 115,000 km (71,500 Meilen), deutlich über der geostationären Umlaufbahn. Das Missionsteam beschloss, den verbleibenden Treibstoff zu maximieren, indem es daraus zusätzliche Informationen für zukünftige Missionen ableitete. Dazu gehört das Testen von Missionsbetriebsstrategien für eine zukünftige Probenrückgabemission.

Während seiner Zeit im Mondorbit war das Antriebsmodul nicht untätig. Es führte ein Bordexperiment namens SHAPE durch, das die Erde beobachtete und wertvolle Daten für die Untersuchung bewohnbarer planetenähnlicher Merkmale lieferte. Das Modul führte während einer Sonnenfinsternis auch eine spezielle Operation der SHAPE-Nutzlast durch.

Die Ingenieure hinter der Mission konnten den verbleibenden Treibstoff optimal nutzen, indem sie ein Manöver zur Erhöhung der Umlaufbahn am Mond und eine Trans-Earth-Injection-Verbrennung durchführten. Dadurch wurde das Antriebsmodul in eine erdgebundene Umlaufbahn gebracht. Das Modul machte vier Vorbeiflüge am Mond, bevor es am 10. November den Mond verließ.

Derzeit umkreist das Antriebsmodul die Erde mit einer Umlaufzeit von fast 13 Tagen und einer Neigung von 27 Grad. ISRO versichert, dass keine Gefahr einer Annäherung mit betriebsbereiten erdumlaufenden Satelliten besteht.

Diese unerwarteten Operationen haben es ISRO ermöglicht, Flugbahnmanöver zu planen und durchzuführen, Software zu entwickeln und einen unkontrollierten Absturz auf die Mondoberfläche erfolgreich zu verhindern. Der Einfallsreichtum der Ingenieure hat das Antriebsmodul in ein vielseitiges und vielseitiges Raumschiff verwandelt, dessen letzter Trick möglicherweise noch entdeckt wird.

