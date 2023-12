Neue Erkenntnisse zur Entstehung schwerer Elemente im Universum

By

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die neue Erkenntnisse über die Entstehung schwerer Elemente im Universum liefert. Frühere Theorien gingen davon aus, dass Elemente, die schwerer als Eisen sind, wie Gold und Silber, durch katastrophale Ereignisse wie die Verschmelzung zweier Neutronensterne entstanden sind. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichte Studie lieferte jedoch den ersten Beweis dafür, dass es in Sternen zu einer Kernspaltung kommt, die für die Entstehung dieser schweren Elemente verantwortlich sein könnte.

Forscher der North Carolina State University und des Los Alamos National Laboratory analysierten 42 alte Sterne in der Milchstraße, von denen bekannt ist, dass sie schwere Elemente enthalten. Durch die Bestimmung der Mengen jedes schweren Elements in diesen Sternen entdeckten die Wissenschaftler bisher unerkannte Muster. Dies führte sie zu dem Schluss, dass einige Elemente, darunter Silber und Rhodium, Überreste der Kernspaltung schwerer Elemente sind.

„Wir haben gezeigt, dass nur ein Mechanismus dafür verantwortlich sein kann – die Spaltung – und seit den 1950er Jahren haben sich die Menschen darüber den Kopf zerbrochen“, erklärte Matthew Mumpower, Co-Autor der Studie vom Los Alamos National Laboratory.

Die Entdeckung stellt bisherige Annahmen in Frage und eröffnet neue Wege zum Verständnis, wie die vielfältigen Elemente im Universum entstanden sind. Ein interessantes Ergebnis ist der Nachweis von Elementen mit einer Atommasse über 260, die weder auf der Erde noch in der Natur oder bei Atomwaffentests beobachtet wurden.

„Diese 260 ist interessant, weil wir bisher noch nichts so Schweres im Weltraum oder natürlich auf der Erde entdeckt haben“, sagte Ian Roederer, ein weiterer Autor der Studie. „Aber wenn wir sie im Weltraum sehen, erhalten wir Hinweise darauf, wie wir über Modelle und Kernspaltung nachdenken sollten, und könnten uns einen Einblick in die Entstehung der reichen Vielfalt an Elementen geben.“

Dieser Durchbruch in unserem Verständnis der Entstehung schwerer Elemente verdeutlicht die immense Komplexität und Vielfalt des Universums. Weitere Forschungen werden zweifellos weiterhin die Geheimnisse des Kosmos lüften und Licht auf die Ursprünge der Elemente werfen, die wir auf der Erde und darüber hinaus finden.